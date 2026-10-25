Alanya'da 35. uluslararası triatlon sona erdi

Alanya'da 35. uluslararası triatlon tamamlandı

İki gün süren 35. Uluslararası Alanya Triatlonu, yüzlerce sporcunun katılımıyla sona erdi. Organizasyon, hem elit yarışmacılara hem de geniş yaş grubu katılımına ev sahipliği yaptı. Yarışlarda sporcular, Alanya sahillerinden başlayıp sahil yolunda süren bisiklet etapları ve şehir içi koşu parkurlarını kapsayan zorlu etaplarda güçlerini denedi.

yaş grupları etabı ve tarihi start noktası:

Bu yılın en dikkat çekici anlarından biri, Yaş Grupları müsabakalarının Kızılkule önünden başlaması oldu; bu düzenleme 1993 yılındaki organizasyona atıfta bulunarak yıllar sonra tekrar uygulandı. 16 ile 79 yaş arasındaki sporcular, 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarında kıyasıya yarıştı. Etaplar boyunca çekişme yoğun olurken, bitiş çizgisine ilk ulaşan isim Artem Tsimbal oldu ve kategorisinde birinciliği elde etti.

paratriatlon dünya kupası sonuçları:

Organizasyon kapsamında düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası, engelli sporcuların ilham veren performanslarına sahne oldu. Altı farklı kategoride dereceye girenler şu şekilde belirlendi:

Erkekler: PTWC: Matt Tingley (Amerika Birleşik Devletleri), PTS2: Raf Bouwman (Hollanda), PTS3: Fabrizio Suarato (İtalya), PTS4: Gregoire Berthon (Fransa), PTS5: Oliver Scott (Büyük Britanya), PTVI: Maxime Gayet ve rehberi Valentin Rouvier (Fransa).

Kadınlar: PTWC: Skyler Fisher (ABD), PTS2: Allysa Seely (Amerika Birleşik Devletleri), PTS3: Evgeniya Koroleva (Rusya), PTS4: Kelly Elmlinger (ABD), PTS5: Irina Grazhdanova (Rusya), PTVI: Chloe Maccombe ve rehberi Jemma Speers (İrlanda).

ödül töreni ve onur konuğu:

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupalar takdim edildi. Ödüller, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri ve Alanya protokol üyeleri tarafından verildi.

Başkan Osman Tarık Özçelik, organizasyonun başarıyla gerçekleşmesine katkı sağlayan kurumlara, sporculara ve Alanya halkına teşekkür etti ve etkinliğe emeği geçenlere özel plaketler takdim etti. Ayrıca, triatlona 1992 yılında başlayan ve 35 yıldır bu sporla bağını koparmayan Alanya yetiştirmesi milli sporcu ve onur konuğu Hasan Özer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın tarafından onur konuğu ödülüne layık görüldü.

Organizasyon, yerel yetkililer ve spor camiasının iş birliğiyle hem ulusal hem de uluslararası katılıma uygun bir platform sunmuş oldu; katılımcılar ve izleyiciler, Alanya'da düzenlenen bu prestijli etkinliğin bir sonraki ayağını şimdiden beklemeye başladı.

35. ULUSLARARASI ALANYA TRİATLONU, İKİ GÜN SÜREN HEYECAN DOLU MÜCADELELERİN ARDINDAN SONA ERDİ; YÜZLERCE SPORCU YÜZME, BİSİKLET VE KOŞU ETAPLARINDA ZAFER İÇİN TER DÖKTÜ.