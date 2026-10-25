Battalgazi pazarında alevlenen araçta zabıta ilk müdahaleyi yaptı

olayın kısa özeti:
Battalgazi ilçesindeki pazar alanında, Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan bir araçta yangın çıktı. Olay yerinde panik yaşanırken alevler kısa sürede yayıldı ve çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
zabıta müdahalesi ve söndürme çalışması:
İlk müdahaleyi Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, olay yerinde bulundukları yangın söndürme tüpü ile kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.
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