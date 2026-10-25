Muş'ta piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 237 kaçak ürün yakalandı

Muş'ta kaçak mal operasyonu

Muş Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde gümrük kaçağı eşya bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan tespitler üzerine hakkında işlem yapılan bir şüpheliye yönelik adli arama gerçekleştirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Aramada piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan toplam 237 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 90 paket kaçak sigara, çeşitli markalarda 47 adet elektronik eşya ve 100 adet termos bulundu.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili bir şüphelinin ifadesi alınarak gerekli işlemler tamamlandı ve şahıs adli makamlara sevk edildi. Valilik açıklamasında, kaçak ürünlerin satışına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 700 BİN TL OLAN 237 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI.