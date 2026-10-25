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Fenerbahçe derbi provasında taktik ve bireysel çalışmaları tamamladı: Galatasaray maçı için kampa girildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki akşam idmanıyla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe derbi provasında taktik ve bireysel çalışmaları tamamladı: Galatasaray maçı için kampa girildi

hazırlık raporu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi akşam antrenmanıyla son hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı ve ekip antrenman sonrasında tesislerde kampa girdi.

antrenmanın içeriği:

İdman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden seans, ardından taktiksel planlama ve bireysel idmanlarla tamamlandı.

kampa giriş ve hazırlık vurgusu:

Sarı-lacivertliler, antrenmanın bitimiyle birlikte kamaya girerek maç günü öncesi rutinleri uygulamaya aldı. Teknik ekip hazırlıkların programlandığı şekilde ilerlediğini belirterek takımın derbiye odaklandığını açıkladı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNAYACAĞI GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNAYACAĞI GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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