Göztepe evinde Antunes ve Juan'la Çorum FK'yi 2-0 mağlup etti

maç özeti:

Göztepe 2-0 Çorum FK. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ekip Çorum FK'yı iki golle geçti. Erken dakikadaki golün ardından ev sahibi takım tempoyu kontrol etti ve ilk yarının sonlarına doğru farkı ikiye çıkardı. Maçı Mehmet Türkmen ve yardımcıları Gökhan Barcın ile Selahattin Altay yönetti.

gollerin gelişimi:

Maçın açılış golü Alexis Antunes'ten 3. dakikada geldi. Antunes'in golü Göztepe'yi öne geçirirken takım oyununda üstünlük sağlamasına katkı verdi. İlerleyen dakikalarda ev sahibi ekip baskısını sürdürdü ve 38. dakikada Juan'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı; bu gol ilk yarının skorunu belirledi.

ikinci yarı ve önemli anlar:

İkinci yarıda Çorum FK fırsatlar aradı ancak gole yaklaşmakta zorlandı. 53. dakikada Ylber Ramadani'nin pasıyla Cengiz Ünder'in taşıdığı top sonrası Ermin Mahmic'in gelişine şutunda top üstten auta çıktı. 73. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan gelişen atağında Janderson'ın son çizgiden çevirdiği topa Novatus Miroshi dokunamadı ve top ceza alanı dışına çıktı. 89. dakikada Göktan'ın kullandığı serbest vuruşta Youssoufa Moukoko topu penaltı önünde kontrol edip uzak köşeye vurdu; kaleci Arda Özçimen sağa çok iyi uzanarak kritik bir müdahaleyle golü engelledi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Stat: Gürsel Aksel. Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Selahattin Altay.

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Faustino Anjorin dk. 23, Alex Matos dk. 83), Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 83), Novatus Miroshi, Andre Henrique (Bekir Böke dk. 83), Juan (Janderson dk. 58), Richard Akonnor. Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Nevzat Üzel, Ege Yıldırım, Gökdeniz Bayrakdar, Sinclair Armstrong. Teknik direktör: Stanimir Stoilov.

Çorum FK: Marcos Felipe, Çağlar Söyüncü (Markus Karlsbakk dk. 35), Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir (Mame Thiam dk. 46), Mohammed Diomande, Ylber Ramadani, Cengiz Ünder (Göktan Gürpüz dk. 89), Jesus Ramirez (Youssoufa Moukoko dk. 63), Alexandros Kiziridis (Ermin Mahmic dk. 46). Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Andrei Borza, Cemali Sertel, Ahmed Ildız. Teknik direktör: Burak Yılmaz.

Goller: Alexis Antunes (dk. 3), Juan (dk. 38). Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü (Çorum FK), Faustino Anjorin (Göztepe).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA ÇORUM FK’Yİ 2-0 MAĞLUP ETTİ.