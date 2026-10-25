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Çeşme'de pedal şenliği tamamlandı: Veloturk Gran Fondo by Salcano'da 809 sporcu yarıştı

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 10 ülkeden 809 sporcunun katılımıyla üç parkurda tamamlandı; kazananlar Cumhuriyet Meydanı'nda ödüllerini aldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 20:27

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çeşme'de pedal şenliği tamamlandı: Veloturk Gran Fondo by Salcano'da 809 sporcu yarıştı

yarışın özeti ve katılım:

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, Gran Fondo World Tour takviminde yer alan organizasyonlar arasında 10'uncu yılını geride bıraktı. Etkinlik, Türkiye ve yurt dışından toplam 809 sporcunun katılımıyla üç farklı parkurda gerçekleştirildi. Yarışlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startlarla başladı ve sporcular 91K, 67K ve 41K parkurlarında mücadele etti. Organizasyon, amatör bisikletçileri bir araya getirirken Çeşme'nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sundu.

organizasyon, start ve destekçiler:

Yarışların startını; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler ve Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül verdi. Etkinlik, Argeus Travel & Events tarafından Veloturk iş birliği ve Salcano ana sponsorluğunda; Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu desteğiyle düzenlendi. Toyota Hybrid ve Sports International sponsorluğunda; Shimano ve PT Academy ise hizmet ve ürün sponsorları arasında yer aldı.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, organizasyonun 10'uncu yılında ilçede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Veloturk'ü Çeşme'mizde düzenlenen Gran Fondo'nun 10'uncu yılında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi ve "Organizasyonun daha nice 10 yıllara ulaşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Çeşme İlçe Spor Müdürü Nuri Büyükateş ise etkinliğin bölge turizmine sağladığı katkıya dikkat çekerek, katılımın artarak devam etmesini ve spor turizminin yaygınlaşmasını diledi.

parkurlarda dereceye girenler:

Dereceye giren sporcular ödüllerini Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle aldı. Ödüller, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Başkan Yardımcıları Banu Ayhan ve Onur Saatli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali, Federasyon Asbaşkanı Metin Cengiz, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen İsrafil Paksoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, uzun parkur yarış direktörü Celal Siper Özdöl, orta parkur yarış direktörü Hasan Tahsin Bakan, kısa parkur yarış direktörü Bayram Kurşunel, Gran Fondo Çeşme Yarış Komiseri Serhat Yıldırım ve Veloturk üyesi Sarp Günsay tarafından takdim edildi.

91K Salcano parkuru:

Erkekler
1 - Gökhan Uzuntaş (Türkiye) 2:22:11.94
2 - Murat Bayık (Türkiye) 2:22:11.95
3 - Erkan Güngör (Türkiye) 2:22:13.19

Kadınlar
1 - Gökçe Demirsoy (Türkiye) 2:40:14.37
2 - Fatma Özsoy (Türkiye) 2:45:17.06
3 - Şeniz Pamuk (Türkiye) 2:48:07.50

67K Toyota Hybrid parkuru:

Erkekler
1 - İsmet Doğanay Yüksek (Türkiye) 1:58:26.42
2 - Murat Uslu (Türkiye) 1:58:26.43
3 - Muhammet Tayyib Yıldırım (Türkiye) 1:58:26.92

Kadınlar
1 - Burcu Kaya (Türkiye) 2:10:05.92
2 - Zale Karakaş (Türkiye) 2:10:16.82
3 - Buse Özlem (Türkiye) 2:14:49.18

41K Çeşme parkuru:

Erkekler
1 - Muhammed Masum Kaya (Türkiye) 1:11:00.90
2 - John Fakoudis (Yunanistan) 1:11:01.02
3 - Erkan Ünsür (Türkiye) 1:11:01.15

Kadınlar
1 - Işılay Kutlu (Türkiye) 1:29:11.27
2 - Aikaterini Tsouchli (Yunanistan) 1:47:53.37
3 - Ezgi Oymak (Türkiye) 1:48:15.30

PRO 91K ve paralimpik sınıflar:

PRO 91K Erkekler
1 - Deniz Örnek (Türkiye) 2:22:12.20
2 - Abdülkadir Kelleci (Türkiye) 2:22:26.16
3 - Sotiris Exarchopoulos (Yunanistan) 2:25:08.11

PRO 91K Kadınlar
1 - Lydia Moutsiou (Yunanistan) 2:37:54.86
2 - Esma Duman (Türkiye) 2:53:23.47

Paralimpik C (67K)
1 - Hüseyin Uğur (Türkiye) 2:10:07.57
2 - İlhan Samburkan (Türkiye) 2:10:18.78
3 - Selim Gözber (Türkiye) 2:15:20.68

Paralimpik B (41K)
1 - Engin Balaban - Okan Öztürk (Türkiye) 1:19:20.51
2 - Gündüz Altıok - Fatih Söylemez (Türkiye) 1:21:06.25
3 - Taşkın Özgür - Merve Orhan Öztürk (Türkiye) 1:26:57.01

uluslararası katılım ve sosyal sorumluluk:

Organizasyon, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Belçika, KKTC, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Krallık, Yunanistan, İtalya, Suudi Arabistan ve ABD'den katılan sporcularla uluslararası bir profil sergiledi. Etkinlik aynı zamanda "Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosuyla yürütülen ve "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek verdi; proje kapsamında çocukların bisiklete erişiminin desteklenmesi ve bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.

10'uncu yılı geride bırakan Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, katılımcı sayısı, uluslararası temsil ve yerel paydaşların desteğiyle önümüzdeki yıllarda da büyüme hedefi taşıyor.

VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME BY SALCANO’DA 10’UNCU YILIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME BY SALCANO’DA 10’UNCU YILIN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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