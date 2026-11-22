Olayın genel bilgileri

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde dün saat 19.15 sıralarında iki aile arasında çıktığı belirtilen tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar arasında M.Ü., R.Ü., İ.Ü., A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. yer aldı. Olayda R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay anı ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Silahla açılan ateş sonucu çevredeki bir iş yerine mermi isabet ettiği, o sırada iş yerinde kimsenin bulunmadığı aktarıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarma ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Tabancayla ateş ettiği belirlenen M.Ü., gece saatlerinde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Diğer kavgaya karışan şüphelilerin ise hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.