BŞEÜ'de buluşların korunmasına yönelik eğitim gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde yeni buluşların patentle korunması ve ticarileştirilmesine yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim, üniversitenin araştırma çıktılarının fikri mülkiyet hakları kapsamında güvence altına alınması ve ekonomik değere dönüştürülmesine odaklandı.

Organizasyonu BŞEÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından üstlenilen program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve eğitimlere akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi.

eğitimin içeriği:

Eğitimi veren Doç. Dr. Gülşah Çongur katılımcılara patent sisteminin temel esasları, patentlenebilirlik kriterleri, buluşların hukuki korunması ve patent başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Öğrenciler ve araştırmacılar için başvuru adımları, başvuruda dikkat edilmesi gereken hukuki ve teknik noktalar uygulamalı örneklerle aktarıldı.

üniversite araştırmalarının ticarileştirilmesi:

Eğitimde ayrıca üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmalardan doğan buluşların patent potansiyeli ele alındı; fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında nasıl korunacakları ve ticarileştirme yolları tartışıldı. Katılımcılara araştırma sonuçlarının yenilikçi ürün ve teknolojilere dönüştürülmesinin ekonomik ve toplumsal faydaları vurgulandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise etkinlik hakkında şunları belirtti: "Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin yalnızca akademik çalışmalarla sınırlı kalmayıp patent yoluyla korunarak yenilikçi ürünlere ve teknolojilere dönüşmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin fikri mülkiyet hakları konusunda bilinçlenmesini, üniversitemizin araştırma ve geliştirme kapasitesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum".

Eğitim, katılımcıların fikri mülkiyet konusunda farkındalığını artırmayı ve BŞEÜ'nün araştırma çıktılarının korunarak ticarileştirilmesine yönelik kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

BŞEÜ'DE YENİ BULUŞLARIN PATENTLE KORUNMASI İÇİN EĞİTİM VERİLDİ. DOÇ. DR. GÜLŞAH ÇONGUR(ORTADA)