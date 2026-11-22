olaya müdahale ve sağlık durumu:

Pendik Esenler Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binada sabah saatlerinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ihbar yapıldı. Olay yerine polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra kendi imkânlarıyla hastaneye başvuran 12 kişiyle birlikte tedavi altına alınanların sayısı 16ya yükseldi. Yetkililer, tedavi görenlerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı; sağlık ekiplerinin müdahaleleri olay yerinde devam ediyor.

bina güvenliği ve devam eden inceleme:

Güvenlik amacıyla binadaki sakinler tahliye edilerek binanın bahçesine indirildi ve bina giriş-çıkışlara kapatıldı. İGDAŞ ve ilgili ekipler, olay yerinde ölçüm ve kontrol çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, doğal gaz kaçağının kaynağına yönelik teknik incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve görgü tespitleri devam ederken, çevredeki vatandaşlardan bölgeyi boşaltmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

PENDİK'TE 9 KATLI BİR BİNADA DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ.