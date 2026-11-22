Çivril'de uyuşturucuya yönelik operasyon
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çivril Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Çatlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
operasyon ve ele geçenler:
Adreste yapılan aramalarda 190 gram esrar, 35 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin miktarları polis tutanaklarına geçirildi.
şüpheli ve adli süreç:
Operasyonda İ.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
NARKOTIK BASKIN
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!