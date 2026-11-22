operasyon ve yakalama:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak veya sahte alkollü içki imalatını engellemeye yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir kişinin kaçak içki imal ettiği bilgisine ulaştı. Bilginin ardından harekete geçen ekipler, etil alkol taşıdığı iddia edilen kamyoneti seyir halindeyken durdurdu ve şüpheliyi gözaltına aldı.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelinin imalathanesi ve aracında yapılan aramada 2 bin litre etil alkol, 14 adet tank, bin 314 adet boş şişe ile alkol yapımında kullanılan 1 adet devir daim pompası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler emniyete götürüldü ve delil niteliğiyle muhafaza altına alındı.

Hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılan şüpheli, mahkeme işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'DE POLİSİN KAÇAK ALKOL İMALATINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA 2 BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. ARACI VE DEPOSUNDA YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI