Eğitimin amacı ve kapsamı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik mesleki eğitim düzenlendi. Eğitim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Medera Halmatov tarafından verildi ve merkezde 'Yaşam Döngüsü Evrelerinde Ailelerin Gelişimsel Görevleri' konusu işlendi.

İçerik ve işlenen konular:

Eğitimde, yaşamın farklı dönemlerinde ailelerin karşılaştığı gelişimsel süreçler ele alındı. Katılımcılara her evrede ailelerin üstlendiği görevler, karşılaşılabilecek güçlükler ve bu süreçlerde sunulabilecek destek yaklaşımları hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Oturumlar, teorik çerçeve ile mesleki uygulama örneklerinin bir arada işlendiği biçimde gerçekleştirildi.

Hedef ve değerlendirme:

Eğitimin amacı, personelin mesleki bilgi ve birikimlerini geliştirmek ve aile odaklı sosyal hizmet çalışmalarını güçlendirmek olarak açıklandı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise, 'Aile yapısının güçlendirilmesi ve ailelerimize daha etkin hizmet sunulması için personelimizin bilgi ve donanımını geliştirmeye yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu eğitimlerin hizmet kalitemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum' dedi.

Eğitimin, personelin mesleki bilgi ve birikimlerinin geliştirilmesi ve aile odaklı sosyal hizmet çalışmalarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

BİLECİK'TE AİLE YAPISI İÇİN EĞİTİM DÜZENLENDİ