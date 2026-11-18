Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Kasım gecesi meydana gelen olayda, iddiaya göre bir eğlence mekanı sahibi ve çalışanları, kardeşler Y.Ç (32) ve M.Ç (31)'yi başka bir mekân çıkışında takibe aldı. Şüphelilerin iki kardeşi bıçak zoruyla darp ettiği ve yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı öne sürüldü.

Olayda ayrıca şüphelilerin, hesapta yer alan 40 bin lira tutarındaki rakamı 70 bin liraya yükselterek tahsil etmeye çalıştıkları iddia edildi. Kardeşlerin cep telefonlarının da gasp edildiği belirtildi.

Operasyon ve gözaltılar:

İki kardeşin şikayeti üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 kişiden 5'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında iş yeri sahibi C.D. (24) ile çalışanlar O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I. (25) bulunuyor. Şüpheli E.Y. (21) için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik tüfek, bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadelerinde şüphelilerin, olayda alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü ve olayla ilgili detayların adli süreçte netleşeceği bildirildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA İKİ KARDEŞİ TAKİP EDEREK BIÇAK ZORUYLA DARP ETTİKLERİ, CEP TELEFONLARINI GASP ETTİKLERİ VE SÖZDE BORÇLARINI TAHSİL ETMEYE ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMADA UZUN NAMLULU TÜFEK, TABANCA VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ.