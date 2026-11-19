DPÜ'de iki günlük vakıf ve eğitim şöleni gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirilen Vakıf ve Eğitim Bilgi Şöleni: Vakıf, İyilik, Eğitim ve Fikir başlıklı sempozyum, vakıf kültürünün tarihsel gelişimi, toplumsal hayattaki yeri ve eğitim dünyasına yaptığı katkıları merkeze aldı. Etkinlik 18-19 Kasım tarihlerinde DPÜ Tarih Bölümü, Maarifin Sesi Platformu ve SKS Türk Tarih Topluluğu iş birliğiyle düzenlendi ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, araştırmacılar, yazarlar ile sanatçılar bir araya geldi.

Katılımcılar ve sunulan tartışma alanları:

Programda vakıf kültürünün geçmişten günümüze uzanan etkileri, toplumsal dayanışma, eğitim kurumlarının oluşumundaki rolü ve kültürel mirasın korunması gibi konular işlendi. Şölen kapsamında konuşma ve değerlendirme yapanlar arasında vakıf araştırmacısı ve yazar Dr. Nazif Öztürk, Vakıflar Meclisi Üyesi Mevlüt Çam, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hatice Arpaguş, yazar Sadık Yalsızuçanlar, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Ercan Taşkın, Prof. Dr. İsmail Aydoğan, Ali Türkoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Soyer Zeyrek, çini sanatçısı İsmail Yiğit, Prof. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Yücel Acer, Mehmet Doğan, Hilmi Maraşlı, Doç. Dr. Osman Taşkın, Prof. Dr. Zeynel Özlü, Doç. Dr. Merve Karaçay Türkal, Prof. Dr. Erdal Aday, Doç. Dr. Ramazan Doğanay, Dr. Münir Tezcan ve Zihni Yıldız gibi çok sayıda isim yer aldı.

Vakıf anlayışının medeniyet ve süreklilik boyutu:

Sempozyumu himaye eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, vakıf geleneğini insan ömrünün sınırlılığına karşı iyiliği ve sorumluluğu kalıcı kılma aracı olarak tanımladı. Kızıltoprak, bir medrese yaptıran ya da kütüphaneye kitap bağışlayan kişilerin, doğrudan tanımadıkları nesillere katkı sunduğunu vurgulayarak vakfın, geçmişle gelecek arasında zamana yayılan sorumluluk ilişkisi kurduğunu belirtti.

Kızıltoprak, vakıf kavramının eğitim, sağlık, barınma ve geçim gibi alanlarda topluma hizmet eden kaynaklar yarattığını, vakıfların yalnızca hayırseverlik örneği olmadığını, aynı zamanda mülkiyet, hukuk ve yönetim sorumluluğunu barındıran kurumlar olduğunu ifade etti. Vakıf eserlerinin korunmasının hukuki ve kurumsal bir irade gerektirdiğini söyledi.

Kültürel miras ve karşılaştırmalı araştırma çağrısı:

Rektör Kızıltoprak, Endülüs, Türkistan, Hindistan ve Balkanlar gibi coğrafyalardaki tarihi vakıfların süreçlerinin araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Osmanlı sonrası dönemde Balkanlar ve Adalar Denizi'nde kalan cami, medrese, imaret, mezarlık ve diğer vakıf eserlerinin günümüze ulaşma durumunun incelenmesini önemseyen Kızıltoprak, kültürel mirasın korunmasının yalnızca eserleri meydana getiren toplumların değil farklı toplulukların da ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Dede Korkut anlatılarından örnekler veren Kızıltoprak, vakıf kurucusunun adının yaşatılmasının ötesinde, söz konusu adın topluma sağlanan fayda ile anılmasının esas olduğunu belirtti.

Öğrencilere tarihi araştırma önerileri:

Kızıltoprak, öğrencilere tarih çalışmasının yalnızca olayları kronolojik olarak bilmek olmadığını, nedenleri araştırmak, farklı kaynakları karşılaştırmak ve bilgilerin güvenilirliğini sorgulamak gerektiğini öğütledi. Vakıf belgelerinin vakıfiyelerden muhasebe kayıtlarına, mahkeme evraklarından kütüphane listelerine kadar uzanan bir zenginlik taşıdığını hatırlattı ve genç araştırmacılara bildirilerle yetinmemeleri, sorular sormaları ve arşiv belgelerinin izini sürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kızıltoprak, şölenin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere, öğrencilere ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Etkinlik değerlendirmesi ve sonuç beklentileri:

Sempozyumun değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Arif Kolay, programın 18-19 Kasım tarihlerinde sürdüğünü ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden uzmanların katıldığını belirtti. Kolay, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Dr. Nazif Öztürk ve Prof. Dr. Hatice Arpaguş'un da aralarında bulunduğu 30’a yakın konuşmacının yer aldığını kaydederek etkinliğin verimli geçtiğini ve ortaya çıkan değerlendirmelerin vakıf ile eğitim alanındaki çalışmalara katkı sağlamasını diledi.

Program müellifi Memiş Okuyucu ise, eğitim anlayışının inanç ve kültürün bütününü şekillendirdiğini belirterek vakıf medeniyetinin eğitim sistemine yol gösterici örnekler sunduğunu ifade etti.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDE (DPÜ), VAKIF KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ, TOPLUMSAL HAYATTAKİ YERİ, EĞİTİM VE BİLGİ DÜNYASINA KATKILARININ ELE ALINDIĞI "VAKIF VE EĞİTİM BİLGİ ŞÖLENİ: VAKIF, İYİLİK, EĞİTİM VE FİKİR" BAŞLIKLI SEMPOZYUM DÜZENLENDİ.