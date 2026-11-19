çalışmanın ayrıntıları

Sinop Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü, 2026 yılının kayın açısından bol tohum yılı olmasını fırsat bilerek ilçedeki ormanlık alanlarda kapsamlı bir doğa gençleştirme çalışması yürüttü. Müdürlük bünyesindeki Aktepe, Gökçealan, Türkeli ve Zindan Orman İşletme Şeflikleri sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen uygulamada, orman köylülerinin katkılarıyla toplanan kayın tohumları Kayın Tabii Gençleştirme sahalarına özenle serildi.

uygulama yöntemi:

Çalışma, tohumların yerel koşullara uygun şekilde değerlendirilmesini hedefledi. Orman köylülerinin katkısıyla toplanan tohumlar, saha hazırlığı tamamlandıktan sonra doğal gençleştirmeyi destekleyecek yöntemlerle toprağa verildi. Uygulamada amaç, makineyle yerine doğal süreçleri destekleyerek kayın ormanlarının kendi kendini yenilemesini sağlamaktır.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Projenin öncelikli hedefi, kayın ormanlarını gelecek nesillere aktarmak ve orman ekosisteminin sürekliliğine katkı sunmaktır. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, her tohumun doğaya bırakılan kıymetli bir miras olduğuna dikkat çekerek, daha sağlıklı ve güçlü ormanlar için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Bu çalışma, bölgedeki doğal gençleştirmenin güçlendirilmesi ve yerel katılımın artırılması açısından önem taşıyor.

TÜRKELİ’DE KAYIN TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU. TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2026 YILININ KAYIN AĞACI AÇISINDAN BOL TOHUM YILI OLMASI DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ ORMANLIK ALANLARDA DOĞA GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.