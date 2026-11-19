kaza detayları:

Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karayün mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile Y.D. idaresindeki 60 ABS 496 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle olay yerinde ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Demircan de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

yaralıların durumu:

Kazada yaralanan minibüste bulunan Y.D., O.D. ve bir diğer Y.D. ile kamyonet sürücüsü olduğu belirtilen Y.D. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgilerin hastane yetkililerinden edinileceği öğrenildi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili olarak trafik yönlendirmesi yapıldı ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Gelişmelerle ilgili olarak yetkili kurumların yapacağı açıklamalar takip ediliyor.

OLAY YERİ