Olayın gelişimi

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerindeki bir sitede sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Moldova uyruklu Snezhan Petrova Kıoroglo evinde bıçaklanmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Kıoroglo'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ilk bulgularına göre saldırının, Kıoroglo'nun eski eşi olduğu belirtilen K.Y. tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

yerel güvenlik birimlerinin çalışması:

İhbarın ardından bölgeyi incelemeye alan jandarma ekipleri olay yeri keşfi yaptı ve soruşturma başlattı. İlk aşamada delil toplama ve tanık beyanlarına yönelik adımlar atıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiği ve delillerin incelenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

şüphelinin ormanlık alandaki ölümü:

Soruşturma kapsamında kaçtığı belirlenen K.Y.'nin Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği ve burada bir ağaca iple asarak yaşamına son verdiğinin öğrenildiği kaydedildi. Olayla ilgili adli ve idari incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek delillerin titizlikle değerlendirileceğini ve olayla ilgili ayrıntıların otopsi ve adli inceleme sonuçlarına göre netleşeceğini belirtti.

HAYATINI KAYBEDEN MOLDOVA UYRUKLU KADININ CENAZESİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ALANYA ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI.