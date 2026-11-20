Ege bölgesi üniversiteleri birliği resmen kuruldu

Ege Bölgesi'ndeki 19 üniversite bir araya gelerek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde "Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği"ni kurdu. Açılışa Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile üniversite rektörleri katıldı. Birliğin temel hedefi, bölgedeki yükseköğretim kurumlarının birbirini tamamlayan imkânlarını ortak bilimsel ve akademik hedefler doğrultusunda harekete geçirmek ve kaynak kullanımını verimli hale getirmektir.

Kuruluşun amaçları:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ev sahipliği açıklamasında, üniversitelerin nitelikli eğitim-öğretim sunma, bilimsel araştırma yürütme ve bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi misyonlarına vurgu yaptı. Kaçar, Birliğin üniversitelerin kurumsal kimlik ve önceliklerini koruyarak daha yakın ve sürdürülebilir iş birliği zemini oluşturacağını belirtti. Öncelikli çalışma alanları olarak ortak araştırma projeleri, akademisyen ve öğrenci hareketliliğinin artırılması, ortak müfredat ve eğitim programları ile bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi sayıldı.

Öncelikli çalışma ve uygulama önerileri:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Birliğin bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, araştırma altyapılarının ortak kullanımı ve kurumsal yönetime kadar geniş bir alanda yeni imkânlar sağlayacağını vurguladı. Özvar, Birliğin başarısının belirlenen hedeflerin uygulanabilir çalışma programlarına dönüştürülmesine ve sonuçların düzenli değerlendirilmesine bağlı olduğunu belirterek, ilk aşamada çalışma grupları kurulmasını, araştırma altyapılarının ortak kullanımına yönelik hazırlıkların başlatılmasını ve belirli alanlarda ortak araştırma ekipleri oluşturulmasını önerdi.

Bölgesel uzmanlık ve ülke bağlamı:

Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimdeki uluslararası konumuna ilişkin verileri paylaşarak, Türk üniversitelerinden 13'ünün dünyanın ilk 200 üniversitesi içinde, 38'inin ilk 500'de yer aldığını ve iki üniversitenin ilk 100'e girdiğini hatırlattı. Bu bağlamda Ege Bölgesi'nin, tarım ve gıda teknolojileri, yenilenebilir enerji, su kaynakları yönetimi, sağlık bilimleri, turizm ve kültürel miras araştırmaları gibi alanlarda güçlü bir akademik potansiyele sahip olduğu belirtildi.

Kuruluş toplantısında, Birliğin ilk somut adımları arasında öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi, ortak araştırma sorularının geliştirilmesi, başarılı eğitim uygulamalarının paylaşılması ve uzun vadeli bilimsel çalışma gruplarının oluşturulmasının yer alabileceği vurgulandı. YÖK, bu tür bölgesel iş birliği girişimlerini destekleyeceğini ve Ege Üniversiteler Birliği'nin başarılı uygulamalarının diğer bölgelere örnek olmasını beklediğini açıkladı.

Katılımcılar, Birliğin sadece yönetimler arasında değil, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasında da kalıcı ve güçlü ilişkiler kurulmasına zemin hazırlamasını amaçladıklarını ifade etti.

Ege Bölgesi Üniversiteleri Birliği kuruldu