Kocaeli'de 10 gündür bulunamayan İrfani Karaca için arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 Kasım tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki İrfani Karaca için yürütülen aramalar 10 gündür devam ediyor. Aile ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarla bölgede henüz bir iz bulunamadı.

aramanın seyri:

Edinilen bilgilere göre Karaca, Derince’deki evinden hava almak için çıktıktan sonra 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binerek Körfez’e gitti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde Karaca’nın Ilimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve arazi yönünde yürüdüğü tespit edildi. Otobüsten indikten sonra yaklaşık olarak 12.24 civarında olduğu, sitenin güvenlik kamerasına ise 13.00 sıralarında yansıyan görüntüsünün son kayıt olduğu bildirildi.

katılan ekipler ve arama alanları:

Arama çalışmalarına jandarma, AKUT, SAR, JAK, Kocaeli Afet Platformu, Kızılay, Körfez Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda arama güzergahları genişletildi; İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar ile Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ve Çene Dağı çevresinde arazi taraması yapıldı ancak henüz somut bir iz bulunamadı.

Arama çalışmaları sırasında bölgedeki yürüyüş ve istikamet alışkanlıkları, yakınlardaki cami ile çay içtiği noktalar da değerlendirildi. Aile, Karaca’nın söz konusu gün bu alışılmış noktalara uğramadığını, daha önce yürüdüğü güzergahı takip ederek aşağı yönde ilerlediğini belirtti.

görüntü incelemeleri ve soruşturma:

Aramalarla somut iz elde edilememesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya dahil olarak bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve elde edilen diğer verileri ayrıntılı şekilde incelemeye aldı. Soruşturma kapsamı genişletildi ve eldeki kayıtların değerlendirilmesi sürüyor.

Ailenin verdiği bilgilere göre Karaca’nın üzerinde o sırada fes, gözlük, tespih ile birlikte bir CD çalar ve radyo bulunduğu bildirildi. Ekipler, bu eşyalara ilişkin olası ipuçlarını da takip ediyor.

Yetkililer ve arama ekipleri, 80 yaşındaki İrfani Karaca’yı bulmak için bölgede hem karadan hem de kameralar üzerinden yürütülen taramaları sürdürüyor; çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE 11 KASIM'DA KAYBOLAN 80 YAŞINDAKİ İRFANİ KARACA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 10 GÜNDÜR SÜRÜYOR.