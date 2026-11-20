Mazıdağı'nda kaynak kazası: beş çocuk babası ağır yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 5 çocuk babası Eşref Taktaş ağır yaralandı. Olay, mahalle sakinlerinin ve yakınlarının ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

olayın gerçekleştiği yer ve koşullar:

Edinilen bilgilere göre Taktaş, yerel bir çalışma sırasında kaynak yaparken elektrik çarpmasına maruz kaldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve kazanın teknik ayrıntıları hakkında yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın meydana geldiği yer olarak Yeşilköy Mahallesi ile Mazıdağı bilgileri net olarak korunmaktadır.

hastane müdahalesi ve soruşturma:

İlk müdahalesi yapılan Taktaş, önce bölgedeki hastaneye kaldırıldı ve ardından daha ileri tedavi için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın genel sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve yetkililer tarafından hayati tehlike olduğu bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtildi; soruşturmanın ayrıntıları yetkililer tarafından yürütülüyor.

MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE KAYNAK YAPTIĞI SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 5 ÇOCUK BABASI EŞREF TAKTAŞ, AĞIR YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN BABANIN HAYATİ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ.