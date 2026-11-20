Delikliçınar meydanı'nda öğrencilerden Gazze ve Filistin temalı sergi

Denizli'de Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Okulu öğrencileri, Delikliçınar Meydanı'ndaki İyilik Çarşısında hazırladıkları resimleri sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, Filistin ve Gazze'deki insani duruma dikkat çekmeyi ve elde edilecek geliri ilgili yardım projelerine aktarmayı amaçladı.

Etkinlik alanı ve amaç:

Yeni Cami önünde kurulan İyilik Çarşısı'nda açılan stant, Delikliçınar'dan geçen vatandaşların ilgisini çekti. Sergideki çalışmalar hem görsel bir anlatım sundu hem de satış gelirlerinin Filistin ve Türkiye'deki yardım projelerine aktarılacağı belirtildi.

Çalışma süreci ve eserler:

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferzan Yılmaz öncülüğünde, 10 öğrenci iki hafta boyunca resim derslerinde Filistin, Gazze ve dinî temaları işleyen eserler hazırladı. Karma teknikle üretilen çalışmalar, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini farklı anlatım biçimleriyle tuvale yansıtması sonucu ortaya çıktı ve ziyaretçilere hem estetik hem de duygusal bir deneyim sundu.

Okul yönetiminin değerlendirmesi:

Sergiye katılan Okul Müdürü Hüsrev Odabaşı, öğrencilerin eserlerini inceleyip etkinliğe destek verdi. Odabaşı, "Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar projesi uygulanan okulumuzda, yetenek sınavıyla eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimizin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunduk. Filistin’de ve Gazze’de yaşanan üzücü olaylara öğrencilerimizin sanat eserleriyle dikkat çekmek istedik. Sergimize katılım yoğun oldu ve çalışmalarımız büyük ilgi gördü. Bu sergiyi okulumuzda da açacağız. Hazırlık sürecinde büyük emek veren Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Ferzan Yılmaz’a ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum"

Gün boyu açık kalan sergi, Delikliçınar Meydanı'ndan geçen ziyaretçilere gençlerin toplumsal duyarlılığını gösteren bir pencere sundu. Okul yetkilileri, eserlerin daha geniş kitlelere ulaşması için aynı koleksiyonu okul bünyesinde de sergileyeceklerini ve etkinliğin hedeflenen yardım projelerine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

DENİZLİ’DE SERVERGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ GÖRSEL SANATLAR PROJE OKULU ÖĞRENCİLERİ, FİLİSTİN VE GAZZE’DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA HAZIRLADIKLARI RESİMLERİ DELİKLİÇINAR MEYDANI’NDAKİ İYİLİK ÇARŞISINDA SERGİLEDİ. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ FERZAN YILMAZ ÖNCÜLÜĞÜNDE 10 ÖĞRENCİNİN İKİ HAFTADA HAZIRLADIĞI ESERLER VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.