Üsküdar sahilinde fırtına ve fotoğraf tutkusu:

İstanbul'u etkisi altına alan lodos ve fırtınalı hava, Üsküdar Sahilinde ilginç sahnelere neden oldu. Kız Kulesi manzarasını arka plana alarak fotoğraf ve video çektirmek isteyen onlarca kişi, denizin kıyıya vurmasıyla oluşan su sıçramalarına rağmen sahilden ayrılmadı.

Sahildeki görüntüler:

Çekilen görüntülerde dalgaların aniden yükselmesiyle kimi vatandaşların sırılsıklam olduğu, bazılarının ise cep telefonlarıyla o anları kaydettiği görüldü. Dalga anlarını yakalamak isteyenler, kıyıya vuran suyun en etkili olduğu anları bekleyerek poz verdi; bu durum sahilde renkli ve hareketli karelerin oluşmasına yol açtı.

İçerik üreticisinin kaydı ve halkın davranışı:

Görüntüler içerik üreticisi Yusuf Kaan Yıldırım tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, fırtınalı havanın yarattığı zor koşullara rağmen vatandaşların ıslanmayı göze alarak fotoğraf ve video çekmeye devam ettiği, bazı kişilerin anları sosyal medya için belgelediği dikkat çekiyor. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar ve su sıçramaları eşliğinde ortaya çıkan görüntüler, sahilde kısa süreli ama etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

ISLANMAYI GÖZE ALAN VATANDAŞLAR, ÜZERLERİNE GELEN DALGALAR EŞLİĞİNDE FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİRİRKEN ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.