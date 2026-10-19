Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilöz Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Seyir halindeki bir kamyonetin yol kenarındaki hafif ticari araca çarpmasıyla olay yaşandı.

çarpışma ve araç bilgileri:

Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü S.Ç. yaralanırken; çarpılan hafif ticari otomobilin boş olduğu bildirildi. Hafif ticari aracın plakası 07 BLY 798 ve marka olarak Fiat olduğu kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsünde yaralanma meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, tedavi için Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KAMYONETİN YOL KENARINDAKİ HAFİF TİCARİ OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.