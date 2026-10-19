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Mezitli meclisi encümen üyelerini seçti, ortak akıl vurgusu yapıldı

Mezitli Belediyesi Ekim meclisinde, Başkan Vekili Turgut Selağzı yönetiminde gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi ve encümen seçimi yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Mezitli meclisi encümen üyelerini seçti, ortak akıl vurgusu yapıldı

Mezitli Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı sonuçları

Mezitli Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edilirken, meclis aynı oturumda encümen üyesi seçim işlemini de tamamladı.

Gündem maddeleri ve komisyon çalışmaları:

Gündemde yer alan teklif ve öneriler, öncelik sırasına göre ele alındı ve daha detaylı değerlendirme için ilgili komisyonlara yönlendirildi. Bu yaklaşımın, tekliflerin uzmanlaşmış kurularda incelenmesini sağlayarak karar alma sürecinin etkinliğini artırması hedeflendi.

Encümen seçimi ve başkan vekilinin değerlendirmesi:

Meclis üyelerinin oylarıyla gerçekleştirilen encümen seçimiyle yönetim kademesinin görev dağılımı güçlendirildi. Toplantıda konuşan Turgut Selağzı, Mezitli için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edileceğini belirterek, alınan kararların ilçeye ve tüm hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

MEZİTLİ BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ...

MEZİTLİ BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİ, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TURGUT SELAĞZI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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