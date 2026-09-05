Alanya'da iskele atlayışı can aldı: 39 yaşındaki tatilci hayatını yitirdi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 civarında bir otelin iskelesinde meydana gelen olayda, tatil yapan 39 yaşındaki Arif Erman denize atladı. İddiaya göre Erman, iskeleden bulunan koruma halatlarının yanına gelerek suyu inceledi ve halatların üzerinden balıklama atladı. Atladığı bölgenin derinliğinin yaklaşık 50 santimetre olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve müdahale:

Olay anı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Erman'ın önce denize baktığı, ardından geri geri gidip hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak halatların üzerinden atladığı görülüyor. İskelede bulunan cankurtaran da hemen ardından denize atlayarak müdahale etti. Ağır yaralanan Erman'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arif Erman yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Erman'ın cenazesinin memleketi Sapanca'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma ise yetkililerce sürdürülüyor.

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