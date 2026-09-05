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Alanya'da iskele atlayışı can aldı: 39 yaşındaki tatilci hayatını yitirdi

Alanya'da bir otelin iskelesinden halatların üzerinden balıklama atlayan 39 yaşındaki Arif Erman ağır yaralandı; hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:23

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya'da iskele atlayışı can aldı: 39 yaşındaki tatilci hayatını yitirdi

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde dün saat 15.00 civarında bir otelin iskelesinde meydana gelen olayda, tatil yapan 39 yaşındaki Arif Erman denize atladı. İddiaya göre Erman, iskeleden bulunan koruma halatlarının yanına gelerek suyu inceledi ve halatların üzerinden balıklama atladı. Atladığı bölgenin derinliğinin yaklaşık 50 santimetre olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve müdahale:

Olay anı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Erman'ın önce denize baktığı, ardından geri geri gidip hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak halatların üzerinden atladığı görülüyor. İskelede bulunan cankurtaran da hemen ardından denize atlayarak müdahale etti. Ağır yaralanan Erman'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Cenaze işlemleri ve soruşturma:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Arif Erman yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Erman'ın cenazesinin memleketi Sapanca'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma ise yetkililerce sürdürülüyor.

TATİL YAPTIĞI OTELİN İSKELESİNDE HALATLARLA ÇEVRİLİ KORUMA ÇİTLERİNİN ÜZERİNDEN SIĞ SUYA BALIKLAMA...

TATİL YAPTIĞI OTELİN İSKELESİNDE HALATLARLA ÇEVRİLİ KORUMA ÇİTLERİNİN ÜZERİNDEN SIĞ SUYA BALIKLAMA ATLAYAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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