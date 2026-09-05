teknofest finallerinde kacır: terminal istanbul'un ilk fazı bu ay başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Gebze'deki finalleri takip etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde düzenlenen elektrikli araç ve Hyperloop finallerinde gençlerin eserlerini yerinde inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarışmacılarla sohbet etti, araçları imzaladı ve fotoğraf çektirdi. Bir aracın startını da veren Kacır, yarın düzenlenecek törenle dereceye giren takımların ödüllerini alacağını hatırlattı.

Teknofest katılımı ve destekler:

Kacır, Teknofest'in bu yıl 61 yarışma barındırdığını ve bu yarışmalara 1 milyon 600 binden fazla gencin katıldığını vurguladı. Festivalin geniş katılımını "dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik" olarak nitelendiren Bakan, Teknofest kuşağının Milli Teknoloji Hamlesi'ne öncülük ettiğini belirtti.

Yarışan proje takımlarına yönelik desteğin kapsamına dikkat çeken Kacır, bu yıl sağlanan malzeme desteklerinin toplamının 175 milyon lira'yı aştığını ve sponsor desteğiyle imkanların daha da genişlediğini ifade etti. Öğrenci ekiplerinin sahada edindiği deneyimin uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek nitelikte olduğunu kaydetti.

eğitim altyapıları ve milli teknoloji atölyeleri:

Bakan, üniversite kampüslerinde kurulan Milli Teknoloji Atölyeleri'ne verilen desteğe de değindi. Türkiye genelinde üniversite kampüslerine TÜBİTAK eliyle yayılan bu atölyelerin, proje ekiplerinin ulusal ve uluslararası yarışmalara daha iyi hazırlanmasını sağladığını belirten Kacır, "Her birine 30 milyon lira destek sunduğumuz bu altyapılar" ifadesini kullandı.

Kacır ayrıca Teknofest'in yürütülmesinde kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün rolünü vurgulayarak, T3 Vakfı ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği desteğe de şükranlarını iletti ve Teknofest kuşağını tebrik etti.

Terminal İstanbul'un ilk fazı ve girişimcilik merkezi:

Teknoloji girişimciliğine dair açıklamalarda bulunan Kacır, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilecek Terminal İstanbul projesinin ilk fazının bu ay tanıtılacağını ve bu fazda girişimci kabulüne başlanacağını duyurdu. Projeyi "dünyanın en büyük girişimcilik merkezi" olarak nitelendiren Bakan, merkezi araştırma, geliştirme ve inovasyona ayrılan kaynakların, yerli ve milli teknolojileri öne çıkararak Türk ekonomisini güçlendireceğini ve ülkenin tam bağımsızlık yolculuğuna katkı sağlayacağını belirtti.

Kacır, Teknofest ve Terminal İstanbul gibi adımlarla gençlerin heyecanına ortak olmaya devam edeceklerini ve bu yarışmalardan doğacak teknoloji girişimlerinin Türkiye'nin kalkınma sürecinde öncü rol üstleneceğine inandıklarını söyledi.

KOCAELİ'DE TEKNOFEST HEYECANI SÜRERKEN, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, GENÇLERİN GELİŞTİRDİĞİ ELEKTRİKLİ VE HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇLARIN YARIŞTIĞI FİNALLERİ TAKİP ETTİ. KACIR, TEKNOFEST YARIŞMALARINA BU YIL 1 MİLYON 600 BİNDEN FAZLA GENCİN KATILDIĞINI BELİRTİRKEN, TERMİNAL İSTANBUL'UN İLK FAZININ BU AY TANITILACAĞINI VE GİRİŞİMCİ KABULLERİNİN BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.