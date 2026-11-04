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Alanya'da sağanak altyapı zafiyetlerini görünür kıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü sarı kod uyarısı sonrası Alanya'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alanya'da sağanak altyapı zafiyetlerini görünür kıldı

sağanak kısa sürede etkisini artırdı:

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. İlçenin farklı mahallelerinde altyapının yetersiz kaldığı noktalarda cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Oba Mahallesi'nde bulunan Fabrika Caddesi kısa sürede adeta göle döndü; bölgede ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar kaydedildi. Ayrıca Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde biriken yağmur suları nedeniyle bazı araçlar su altında kaldı.

mahallelerde esnaf ve yapısal hasarlar:

Avsallar Mahallesi'nde Atatürk Caddesi ve çevresinde oluşan su birikintileri özellikle sürücülere zorluk çıkardı. Mahalledeki kapalı pazar yeri de yağmur sularından etkilendi; esnaf tezgahlarını ve ürünlerini korumak için çaba sarf etti.

iş yeri baskınları ve istinat duvarı yıkılması:

Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir pastanenin içine yağmur suları girdi ve işletmede su baskını meydana geldi. İş yeri çalışanları tahliye ve temizlik için uğraş verdi. İşyeri sahibi Selçuk Yer durumu şöyle özetledi: "Allah'tan geldi su bastı, yetkililere kaç defa söyledik. Buralara mazgal atın, gider koyun dedik olmadı. Dükkanı su bastı yapacak bir şey yok."

Öte yandan Avsallar Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı, aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. İlçedeki bu olumsuz tablo, altyapı eksikliklerinin ve yoğun yağışların birleştiği noktalarda hasarın artabildiğini gösterdi.

Vatandaşlar ve esnaf, oluşan su birikintilerinin yol açtığı mağduriyeti dile getirirken, yaşananlar bölgedeki altyapı ihtiyaçlarına dikkat çekti.

ALANYA&#039;DA CADDELER ADETA GÖLE DÖNDÜ

ALANYA'DA CADDELER ADETA GÖLE DÖNDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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