Vali Aydoğdu'dan COP31 için Antalya'ya giden polislere başarı dileği

Erzincan'da kısa mola sırasında gerçekleşen görüşme

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın COP31 oturumunda görev almak üzere Antalya'ya hareket eden polis ekipleriyle Erzincan'da bir araya geldi.

görüşmenin ayrıntıları:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında görev yapmak üzere Erzurum'dan yola çıkan ekipler, Erzincan'da mola verdi. Toplantıda Aydoğdu, göreve giden personelle bir süre sohbet ederek yol ve görev süreçlerine ilişkin kolaylık temennisinde bulundu.

valinin mesajı ve önemi:

Aydoğdu, polislerin çalışmalarında başarı dileyerek, uluslararası bir etkinlikte görev üstlenen personelin hazırlık, koordinasyon ve moralinin önemine vurgu yaptı. Bu tür görüşmeler, hem görev çıkışında motivasyon sağlıyor hem de yerel yönetim ile emniyet birimleri arasında iletişimi güçlendiriyor. Valinin temennileri personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

VALİ AYDOĞDU, COP31 İÇİN ANTALYA'YA GİDEN POLİSLERLE GÖRÜŞTÜ