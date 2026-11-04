Üniversitede gıda arz güvenliğine ve israfa karşı farkındalık semineri

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gıda güvenliği toplantısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, bölgesel ve ulusal boyutta önem taşıyan gıda güvenliği ve gıda arz güvenliği konuları ele alındı. Program, EBYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bakırevi Başöğretmen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

seminerin odağı:

Etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılara güvenilir gıdaya erişimin önemi, doğal kaynakların verimli kullanımı ile gıda israfı ve kayıplarının önlenmesi konularında bilgi verdi. Seminer ayrıca açlık tehlikesi ve su verimliliği gibi sürdürülebilirlik boyutlarını da gündeme taşıdı.

katılımcı profili ve hedefler:

Üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerinin yanı sıra gıda alanında eğitim gören lise öğrencilerinin de katıldığı programda, gıda okuryazarlığı ve sürdürülebilir tüketim bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı. Oturumlar, katılımcılarda farkındalık oluşturmak ve pratik uygulama gereksinimlerini vurgulamak üzerine kurgulandı.

Seminer, katılımcılara ilgili konularda bilgi aktarılmasının ardından sona erdi; organizasyon, bölgesel gıda güvenliği konularında iletişimi geliştirme ve israfa karşı alınacak önlemleri yaygınlaştırma yönünde bir adım olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ KONULARININ ELE ALINDIĞI SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ