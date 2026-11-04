Diyarbakır Bağlar'da çarpışma: öğrenci servisi devrildi, 7 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de meydana geldi. Hafif ticari aracı Y.S.Ö. (18)'nin kullandığı 21 AHJ 895 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 21 S 0454 plakalı öğrenci servisinin çarpışması sonucu kaza yaşandı.

Çarpışmanın şiddetiyle öğrenci servisinin devrildiği, minibüste aralarında çocukların da bulunduğu toplam 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ.