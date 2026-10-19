Alanya'da şantaj iddiası: 15 milyon euroluk senetle ilgili 7 kişi adliyede

Olayın özeti:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, H.G. adlı kişinin silah zoruyla dağlık bir alana kaçırıldığı ve ailesi üzerinden şantaj yapılarak 15 milyon euro tutarında senet imzalatıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İddiaya göre mağdur, olaydan iki gün sonra serbest bırakıldı.

Operasyon ve gözaltılar:

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı olduğu tespit edilen kadın şüpheli M.O. ile S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçen deliller ve adli süreç:

Ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen imzalatılmış senet ve çekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; diğer 7 şüpheli ise sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor ve yetkililer alınan deliller doğrultusunda incelemelerini sürdürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN DAĞLIK ALANA KAÇIRILARAK AİLESİNE ŞANTAJ YOLUYLA 15 MİLYON EURO TUTARINDA SENET İMZALATTIRILDIĞI İDDİASI ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.