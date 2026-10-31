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Defne'de itfaiyenin müdahalesiyle mahalledeki yılan güvenle doğaya salındı

Hatay'ın Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Defne'de itfaiyenin müdahalesiyle mahalledeki yılan güvenle doğaya salındı

Defne'de yılan olayı

Hatay'ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan için yetkililer kısa sürede harekete geçti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki güvenliği sağlayarak müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale süreci:

Ekiplerin çalışmasıyla yılan zarar verilmeden yakalandı. Müdahale sırasında sakin ve kontrollü bir yöntem izlenerek hem insanlara hem de hayvana zarar gelmesi önlendi.

Bölge ve sonuç:

Aşağıokçular Mahallesi sınırlarında gerçekleşen olayda yakalanan yılan, bulunduğu doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililerin müdahalesiyle durum kısa sürede sonlandırıldı.

DEFNE’DE YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAYA...

DEFNE’DE YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAYA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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