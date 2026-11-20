Alanya'da tartışma bıçaklı cinayetle bitti, şüpheli ormanda intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde bir site dairesinde 50 yaşındaki Moldova uyruklu Snezhan Petrova Kıoroglo bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitlerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

olayın ayrıntıları:

İddialara göre, şüpheli olarak belirlenen K.Y. eski eşinin ikametine gelerek çıkan tartışma sırasında Kıoroglo'yu göğsünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

şüphelinin bulunması ve soruşturma:

K.Y.'nin kaçtıktan sonra Kargıcak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana gittiği ve burada bir ağaca iple kendisini asmış halde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında olay yeri ve şüphelinin bulunma şekline dair detaylı tespitler yapılıyor.

Moldova uyruklu eski eşini bıçakla öldürüp intihar etti