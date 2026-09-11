Alanya'da yakalanan uyuşturucu ticareti hükümlüsü cezaevine konuldu

Alanya'da aranan hükümlü jandarmaya teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (35), Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

operasyon ve yakalama:

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha ve takip çalışmalarını sürdürdü. Yapılan tespit ve fiziki takip neticesinde E.Ş.'nin yeri belirlenerek jandarma tarafından operasyon düzenlendi ve şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

adli süreç ve ceza infazı:

Gözaltına alınan E.Ş.'nin Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, resmî işlemler sonucunda Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, ‘UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK’ SUÇUNDAN HAKKINDA 7 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.