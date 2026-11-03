Alanya'dan büyük hedef: FIFA plaj futbolu dünya kupasını kentimize getirmek

Alanya ev sahipliğinde rekor katılımlı organizasyonun ardından yeni hedef

Alanya Belediyespor Plaj Futbolu Teknik Direktörü Adil Müftüoğlu, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı değerlendirerek organizasyonun kent ve ülke tanıtımına sunduğu katkıları anlattı. Müftüoğlu, turnuvanın ilk yılında 33 ülkeden 48 takım ile rekor katılıma imza attığını ve bunun uzun vadede bölge spor turizmine olumlu yansıyacağını vurguladı.

Turnuvanın ön plana çıkan mücadeleleri ve takım performansı:

Alanya Belediyespor, grup maçlarını namağlup geçirerek üçte üç yaptı. Son 16 turunda karşılaştıkları Çin takımıyla oynanan maç, Müftüoğlu'ne göre turnuvanın en heyecanlı karşılaşmalarından biriydi. Maç normal sürede berabere bitti, uzatmada karşılıklı goller izlendi ve sonuç penaltılara gitti; penaltılarla Çin takımı elendi. Müftüoğlu, maçın normalde yaklaşık 65-70 dakika sürerken neredeyse iki saate ulaştığını, sağanak yağmur ve güneşin birbiriyle yarıştığı bir atmosferde oynandığını anlattı.

Çeyrek finalde Ukrayna temsilcisine mağlup olan ekip, bazılarının ceza nedeniyle forma giyememesi ve yoğun maç temposunun etkisiyle istediği sonucu alamadı. Takım, daha sonra Kuveyt temsilcisini yenerek beşincilik-altıncılık maçına çıktı ve turnuvayı altıncı sırada tamamladı. Müftüoğlu, ev sahibi olarak alınan bu derecenin başarı olduğunu belirterek oyuncularını, teknik ekibini ve kulüp yönetimini tebrik etti.

Alanya için ekonomik ve tanıtım boyutu ile gelecek vizyonu:

Müftüoğlu organizasyonun sadece sportif değil, ekonomik ve tanıtım açısından da önemli etkileri olduğuna dikkat çekti. Turnuva kapsamında yaklaşık 1000 sporcunun Alanya'da ağırlandığını söyleyen Müftüoğlu, sporcuların kent ekonomisine katkısına, sosyal medya paylaşımları ve TRT Spor ile uluslararası yayınların sağladığı görünürlüğe vurgu yaptı. Ayrıca, Alanya'da devlet, belediye ve sivil toplum desteğiyle hayata geçirilen plaj sporları tesisinin organizasyonların kazanılmasında belirleyici olduğunu aktardı.

Müftüoğlu, belediye başkanı Osman Tarık Özçelik öncülüğündeki tesisin mükemmeliyetçilik ödülü aldığını ve FIFA yetkililerinin incelemeleri sonrası şehrin organizasyon yapmaya uygun bulunduğunu ifade etti. Organizasyonun devamlılığı için iki yıllık bir anlaşma yapıldığını belirten teknik direktör, önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Gelecek hedefleri arasında en büyük hayalin FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nı Alanya'ya getirmek olduğunu söyleyen Müftüoğlu, bu hedefin milli takımlar düzeyinde daha geniş kitlelere ulaşan bir organizasyon olduğunu ve 2029 gibi yıllarda bu konunun daha somut şekilde konuşulabileceğini belirtti. Müftüoğlu, Alanya ve Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda etkin rol almasının hem kentin hem ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

ALANYA BELEDİYESPOR PLAJ FUTBOLU TEKNİK DİREKTÖRÜ ADİL MÜFTÜOĞLU