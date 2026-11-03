Kocaelispor fark yaratmak için Eyüpspor hazırlıklarını sıkı tutuyor

Kocaelispor'un Eyüpspor hazırlıkları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik çalışmalarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik kadro ve oyuncular, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından rotayı Eyüpspor sınavına çevirdi.

Antrenman ve maç hedefleri:

Yeşil-siyahlı ekip antrenmanlarını maçın oynanacağı zaman dilimine yakın saatlerde yaparak fiziksel uyumu öne çıkarıyor. Basın toplantısında konuşan Onur Öztonga, son karşılaşmayı değerlendirerek takımın sahaya "3 puan parolasıyla" çıktığını ama sonucun istedikleri gibi olmadığını belirtti. Öztonga, "10. haftada sezonun ilk beraberliğini almış olduk" ifadelerini kullanarak dünden itibaren Eyüpspor hazırlıklarına başladıklarını ve milli araya "keyifli, mutlu" girmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Oyuncu görüşleri ve maçın zorluğu:

Onur Öztonga, Eyüpspor'un ligde zor günler geçiriyor olmasının rehavete yol açmayacağını; rakibin pozisyonundan çıkış arayacağını ve karşılaşmanın kolay olmayacağını söyledi. Öztonga, "Bu tarz maçlar kolay olmuyor" diyerek takımın motivasyonunu koruyacaklarını aktardı.

Florian Aye ise Çaykur Rizespor maçının genel olarak zor geçtiğini, gol atamadıkları için üzüntü duyduklarını ama savunmada sağlam kaldıklarını ifade etti: "Bazen kazanamadığınız maçları kaybetmemeyi de bilmelisiniz." Aye, maç saatine göre antrenman yapacaklarını belirterek Eyüpspor'un ligde son sırada olmasının maçı kolaylaştırmayacağını yineledi.

Aynı zamanda kendi performansını değerlendiren Aye, kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu ve "Her zaman daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum" dedi. Gol fırsatları konusunda eleştiri kabul eden oyuncu, sistemlerine güvenmeye devam ettikçe pozisyon ve gollerin geleceğini savundu.

Teknik ekip ve oyuncular, Eyüpspor karşılaşmasını hafta boyunca ana öncelik olarak çalışıyor; hedef olarak 3 puan ve milli araya moralli gitmek ön plana çıkıyor.

FLORİAN AYÉ