Dolar 49,9140 -0,12%
Euro 55,9358 +0,01%
Bist 11.022,37 +0,55%
Altın Gram 6.281,88 -1,39%
EUR/USD 1,1184 -0,06%
Brent Petrol 105,65 +0,84%
--°

Kocaelispor fark yaratmak için Eyüpspor hazırlıklarını sıkı tutuyor

Kocaelispor, 7 Kasım Cumartesi 13.30'da Eyüpspor deplasmanına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor; antrenmanlar Körfez Brunga Tesisleri'nde sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocaelispor fark yaratmak için Eyüpspor hazırlıklarını sıkı tutuyor

Kocaelispor'un Eyüpspor hazırlıkları

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik çalışmalarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik kadro ve oyuncular, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından rotayı Eyüpspor sınavına çevirdi.

Antrenman ve maç hedefleri:

Yeşil-siyahlı ekip antrenmanlarını maçın oynanacağı zaman dilimine yakın saatlerde yaparak fiziksel uyumu öne çıkarıyor. Basın toplantısında konuşan Onur Öztonga, son karşılaşmayı değerlendirerek takımın sahaya "3 puan parolasıyla" çıktığını ama sonucun istedikleri gibi olmadığını belirtti. Öztonga, "10. haftada sezonun ilk beraberliğini almış olduk" ifadelerini kullanarak dünden itibaren Eyüpspor hazırlıklarına başladıklarını ve milli araya "keyifli, mutlu" girmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Oyuncu görüşleri ve maçın zorluğu:

Onur Öztonga, Eyüpspor'un ligde zor günler geçiriyor olmasının rehavete yol açmayacağını; rakibin pozisyonundan çıkış arayacağını ve karşılaşmanın kolay olmayacağını söyledi. Öztonga, "Bu tarz maçlar kolay olmuyor" diyerek takımın motivasyonunu koruyacaklarını aktardı.

Florian Aye ise Çaykur Rizespor maçının genel olarak zor geçtiğini, gol atamadıkları için üzüntü duyduklarını ama savunmada sağlam kaldıklarını ifade etti: "Bazen kazanamadığınız maçları kaybetmemeyi de bilmelisiniz." Aye, maç saatine göre antrenman yapacaklarını belirterek Eyüpspor'un ligde son sırada olmasının maçı kolaylaştırmayacağını yineledi.

Aynı zamanda kendi performansını değerlendiren Aye, kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu ve "Her zaman daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum" dedi. Gol fırsatları konusunda eleştiri kabul eden oyuncu, sistemlerine güvenmeye devam ettikçe pozisyon ve gollerin geleceğini savundu.

Teknik ekip ve oyuncular, Eyüpspor karşılaşmasını hafta boyunca ana öncelik olarak çalışıyor; hedef olarak 3 puan ve milli araya moralli gitmek ön plana çıkıyor.

FLORİAN AYÉ

FLORİAN AYÉ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı
images

Genç futbolcular Lefkoşa'da dostluğu sahaya taşıyacak
images

Kütahyalı Ahmet Erdem Ay Astana'da dünya madalyası hedefliyor
images

Bolvadin'de satrançla büyüyen genç zihinler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mahalleli davul ve klarnetle Mehmet Sarıkaya'ya geçmiş olsun dedi

Kepez'te gece mesaisi: yağışa karşı önleyici müdahaleler sürdü

Togg daralan pazarda büyüme çizgisi yakaladı

Salihli'de yatırımlar masada: kurumlar planları gözden geçirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı