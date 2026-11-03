Efeler'de çocuk, genç ve kadınlara yönelik kapsamlı destek programları

Başkan Anıl Yetişkin’in öncülüğünde bütüncül destek yaklaşımı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların, gençlerin ve kadınların eğitimden sosyal yaşama, teknolojiden sanata kadar geniş bir alanda kendilerini geliştirebilmeleri için bir dizi proje hayata geçiriyor. Sunulan hizmetler, hem ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hem de eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

gündüz bakımevleri:

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri, kent genelinde ailelere destek sağlamak için hizmet veriyor. Merkezler, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini güvenli ve nitelikli ortamlarda destekleyerek minikleri geleceğe hazırlıyor. Kurumların sağladığı olanaklar sayesinde anneler çalışma hayatına ve sosyal yaşama daha rahat katılabiliyor.

Gündüz bakımevleri, ailelere güvenli bir emanet ortamı sunarken çocukların erken yaşta kazanması beklenen becerilere odaklanıyor. Bu merkezler, ebeveyn desteğini güçlendirirken çocukların sosyal ilişkiler geliştirmesine ve düzenli eğitime erişimine katkı sağlıyor.

dijital ve akademik destek merkezleri:

Başkan Yetişkin’in gençleri dijital dünyanın gereklerine hazırlama hedefiyle kurulan DİGEM (Dijital Gençlik Merkezi), teknolojiye ilgi duyan çocuk ve gençlere ücretsiz uygulamalı eğitim imkânı sağlıyor. Yapay zekâ, yazılım, grafik tasarım, 3D modelleme, robotik kodlama ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda düzenlenen kurslar, öğrencilerin teknolojik becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hizmet veren EFEGEM ise öğrencilere ücretsiz sınavlara hazırlık desteği sunuyor. Merkezde verilen eğitimler, 8’inci, 12’nci sınıf ile mezun öğrencilere yönelik olarak alanında uzman eğitmenler tarafından konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde gerçekleştiriliyor; öğrencilerin eksiklerini tamamlamalarına ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına katkı sağlanıyor.

kapsamlı kurslar ve kadınlara yönelik programlar:

Çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen ücretsiz kurslar geniş bir yelpazeye yayılıyor. İngilizce, akıl oyunları, halk oyunları, drama, jimnastik, futbol, gitar, bağlama ve sanat atölyeleri gibi onlarca alanda gerçekleştirilen eğitimler, çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyor. Ayrıca akran zorbalığına müdahale programları ve çocuklarla felsefe eğitimleriyle düşünme, sorgulama ve ifade becerileri de destekleniyor.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak için Efeler Belediyesi çeşitli ücretsiz kurslar düzenliyor. Zumba ve pilates gibi sportif etkinliklerin yanı sıra cilt ve saç bakımı, dikiş, epoksi, çini, resim, el sanatları, aksesuar ve takı tasarımı gibi mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen eğitimler veriliyor. Kursiyerler hazırladıkları ürünleri sergilerde ve panayırlarda tanıtma ve satma imkânı da buluyor; böylece hem beceri kazanımı hem de ekonomik katılım teşvik ediliyor.

Genel olarak, Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu hizmetler, çocukların güvenli gelişimini sağlarken gençlerin teknolojik ve akademik donanımını artırmayı, kadınların ise hem sosyal hem ekonomik alanda güçlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN GENÇLERE VE KADINLARA DESTEK