kurşunlu külliyesi'nde tahliye kararı belediyeyi sokağa çıkardı

Tahliye tebligatı ve belediye tepkisi:

Eskişehir Odunpazarı’nda, belediye tarafından kullanılan tarihi Kurşunlu Külliyesi’nin tahliyesine ilişkin süreçte tansiyon yükseldi. Kaymakamlık tarafından, İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebine ilişkin karar bekleninceye kadar tahliyenin durdurulduğu bildirilmiş olmasına rağmen, belediye ekiplerine külliyenin boşaltılması yönünde tebligat iletildi.

Saat 11.00 civarında tebligatın ulaştırılması üzerine külliyeye gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, uygulamaya tepki gösterdi ve yetkililere yönelik sert sözlerle karşı durdu. Kurt, kararın kanuna aykırı olduğunu belirterek hukuki itirazlarını yineledi.

Hukuki sürecin belirsizliği:

Başkan Kurt, sürecin belirsizliğine dikkat çekerek, "Saat 11.00 civarıyla külliyeyi boşaltmamız emrediliyor. Bu tamamen kanuna aykırı bir durumdur. Vakıflar Kanunu’na eklenen madde bize 5 yıl daha kiracı olma hakkını vermiştir" ifadelerini kullandı. Kurt ayrıca, daha önce kendilerine yürütmeyi durdurma kararı verilinceye kadar beklenilmesine ilişkin geri bildirim verildiğini, iki gün sonra ne değiştiğinin açıklanmasını istediğini söyledi.

Kurt, kararı siyasetle hukukun karşı karşıya gelmesi şeklinde değerlendirdi: "Bir kez daha iktidar hukuka karşı galip geldi. Biz şu anda burada hiçbir şeyi imzalamayacağız, çünkü bu kararı tanımıyoruz, bu karar yanlış bir karardır".

Envanter uyarısı ve sosyal etkiler:

Belediye başkanı, külliyedeki müze ve sanat eserleriyle ilgili envantere vurgu yaptı. Kurt, "Şu gördüğünüz Odunpazarı Külliyesi’ndeki sanat eserlerinin envanteri; 400 sayfa. 400 sayfalık sanat eserinin geldiği yeri, özelliğini, künyesini belirleyerek envanterimize kayıtlıdır" diyerek, envantere kayıtlı eserlerden birine bile zarar gelmesi durumunda hesabının sorulacağını belirtti.

Kültürel miras kaygısının yanı sıra kararın toplumsal ve ekonomik etkileri de gündeme geldi: "Hadi üç günde boşaltın" denecek bir yer değildir burası. Burası kapatılacak, çalışanlar işsiz kalacak, esnafın ticari yaşamı sıkıntıya düşecek. Bu kararı, bu uygulamayı esefle kınıyorum" sözleriyle uygulamayı eleştirdi.

Belediye yetkilileri ve ekipler, hem hukuki itirazlarını sürdürme hem de sanat eserlerinin korunması yönündeki tedbirleri alma kararlılığını koruyor. Süreçte atılacak sonraki adımlar ise İdare Mahkemesi'nin vereceği karara ve taraflar arasındaki yazılı tebligatların seyrine bağlı olacak.

ESKİŞEHİR'DE ODUNPAZARI BELEDİYESİ TARAFINDAN KULLANILAN TARİHİ KURŞUNLU KÜLLİYESİ'NİN TAHLİYE EDİLMESİ YÖNÜNDEKİ KARARA TEPKİ GÖSTEREN ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, "HİÇBİR ŞEYİ İMZALAMAYACAĞIZ ÇÜNKÜ BU KARARI TANIMIYORUZ. İKTİDAR HUKUKU YENMİŞTİR" DEDİ.