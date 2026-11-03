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Zonguldakspor kartal deplasmanına galibiyet hedefiyle hazırlanıyor

Zonguldakspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 7 Kasım'da Kartal Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Zonguldakspor kartal deplasmanına galibiyet hedefiyle hazırlanıyor

Zonguldakspor, Kartal Bulvarspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Zonguldakspor, ligin 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Kartal Bulvarspor karşılaşması için antrenmanlara yeniden start verdi. Takım, bir günlük izin sonrası Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda sahaya çıktı ve hazırlık sürecini başlattı.

hazırlık süreci ve programı:

Zonguldakspor, 2 Kasım tarihindeki antrenmanla Kartal Bulvarspor maçının hazırlıklarına başladı. 7 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da, Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadyumu’nda saat 15.00’te oynanacak karşılaşma öncesinde takım, saha çalışmaları ve maç taktiğine yönelik idmanlarını sürdürecek.

ligdeki hedef ve beklentiler:

Geride kalan 9 haftalık bölümün ardından temsilcimiz, deplasmanda puan/puanlar almayı öncelikli hedef olarak belirledi. Kırmızı-lacivertliler, Kartal Bulvarspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı amaçlarken, hazırlık dönemi boyunca hem fiziksel hazırlık hem de maç planlaması üzerinde yoğunlaşılacak.

TFF 3. LİG 1. GRUP&#039;TA MÜCADELE EDEN TEMSİLCİMİZ ZONGULDAKSPOR, LİGİN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA...

TFF 3. LİG 1. GRUP'TA MÜCADELE EDEN TEMSİLCİMİZ ZONGULDAKSPOR, LİGİN 10. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KARTAL BULVARSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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