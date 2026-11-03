Dolar 49,9926 +0,03%
Euro 55,9478 +0,04%
Bist 10.996,62 +0,32%
Altın Gram 6.290,97 -1,40%
EUR/USD 1,1186 -0,04%
Brent Petrol 105,88 +1,06%
--°

Cumhuriyet coşkusu doğaya taşındı: ay yıldızlı 59 kişilik yürüyüş

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi TURBELDAK, 29 Ekim'de 59 doğaseverle Sarılar-Ovacık parkurunda ay yıldızlı formalarla cumhuriyeti yürüdü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Cumhuriyet coşkusu doğaya taşındı: ay yıldızlı 59 kişilik yürüyüş

turgutlu'dan cumhuriyet temalı yürüyüş

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlediği doğa yürüyüşünde 59 doğaseveri bir araya getirdi. Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Kemalpaşa'ya bağlı Sarılar-Ovacık güzergahında gerçekleştirildi.

rotanın özellikleri ve zorluk düzeyi:

Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla yönetiminde, rehber Kudret Ulutaş eşliğinde tamamlanan parkur yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaydı. Parkurun 3 kilometrelik bölümünde katılımcılar 300 metre irtifa kazandı; bu etap, fiziksel dayanıklılık ve kondisyon gerektiren sportif bir bölüm olarak öne çıktı.

amaç, birlik ve mesaj:

Katılımcılar ay yıldızlı formalarını giyerek birlik, beraberlik ve Cumhuriyet sevgisini doğada ifade etti. Etkinlik hem spor yapma hem de doğada vakit geçirme imkanı sundu.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliği değerlendirerek Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlı bir yürüyüşle kutladıklarını, Cumhuriyet'in ortak değerleri etrafında doğa sevgisini ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Mert ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanların sevgi, özlem ve minnetle anıldığını ifade etti.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ...

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE 59 DOĞASEVERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı
images

Genç futbolcular Lefkoşa'da dostluğu sahaya taşıyacak
images

Kütahyalı Ahmet Erdem Ay Astana'da dünya madalyası hedefliyor
images

Bolvadin'de satrançla büyüyen genç zihinler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı

Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlendi

Firari tecavüz hükümlüsü jandarma operasyonuyla Sincan'da yakalandı

Sakarya'daki çocuk ölümünde iddianame: tasarlama ve ihmal iddiası

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı