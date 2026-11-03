Cumhuriyet coşkusu doğaya taşındı: ay yıldızlı 59 kişilik yürüyüş

turgutlu'dan cumhuriyet temalı yürüyüş

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlediği doğa yürüyüşünde 59 doğaseveri bir araya getirdi. Etkinlik, Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla Kemalpaşa'ya bağlı Sarılar-Ovacık güzergahında gerçekleştirildi.

rotanın özellikleri ve zorluk düzeyi:

Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla yönetiminde, rehber Kudret Ulutaş eşliğinde tamamlanan parkur yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaydı. Parkurun 3 kilometrelik bölümünde katılımcılar 300 metre irtifa kazandı; bu etap, fiziksel dayanıklılık ve kondisyon gerektiren sportif bir bölüm olarak öne çıktı.

amaç, birlik ve mesaj:

Katılımcılar ay yıldızlı formalarını giyerek birlik, beraberlik ve Cumhuriyet sevgisini doğada ifade etti. Etkinlik hem spor yapma hem de doğada vakit geçirme imkanı sundu.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliği değerlendirerek Cumhuriyet Bayramı'nı anlamlı bir yürüyüşle kutladıklarını, Cumhuriyet'in ortak değerleri etrafında doğa sevgisini ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Mert ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanların sevgi, özlem ve minnetle anıldığını ifade etti.

TURGUTLU BELEDİYESİ DAĞCILIK AKADEMİSİ (TURBELDAK), 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL DÜZENLEDİĞİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE 59 DOĞASEVERİ BİR ARAYA GETİRDİ.