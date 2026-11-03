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Elazığ'da tek ip boylu kaya tırmanış teknikleri uygulamalı olarak öğretildi

ELDAK öncülüğünde, TDF onaylı tek ip boylu kaya tırmanış eğitimi düzenlendi; kursiyerler ekipman, emniyet ve uygulamalı teknikleri öğrendi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da tek ip boylu kaya tırmanış teknikleri uygulamalı olarak öğretildi

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından düzenlenen eğitim:

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı tek ip boylu kaya tırmanış eğitimi kursiyerlere verildi. Eğitim, dağcılık sporunun yaygınlaşması ve sporcuların teknik bilgi ile becerilerinin artırılması amacıyla planlandı. Katılımcılar teorik anlatımların ardından sahada uygulamalı çalışmalar yaparak temel tırmanış prensiplerini pekiştirdi.

İçerik ve uygulamalar:

Eğitim kapsamında kaya tırmanışında kullanılan ekipmanların tanıtımı yapıldı; emniyet sistemleri, ip teknikleri ve güvenlik prosedürleri ayrıntılı olarak ele alındı. Kursiyerler, uzman eğitmenler gözetiminde pratik tırmanış uygulamaları gerçekleştirdi ve uzmanın yönlendirmesiyle ip yönetimi, iniş-kurtarma adımları ile doğru emniyet kurulumlarını uygulamalı olarak denedi.

Kazanımlar ve önemi:

Program, katılımcılara hem teknik bilgi hem de sahada uygulama deneyimi kazandırdı. Bu tür TDF onaylı eğitimler, sporcuların güvenli tırmanış yapma yetkinliğini artırmanın yanı sıra bölgesel dağcılık kapasitesinin gelişmesine katkı sağlıyor. Kursiyerler, uzmanlık gerektiren tırmanış tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu ve emniyet kültürünün önemini pekiştirdi.

ELAZIĞ’DA TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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