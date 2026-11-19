COP31'de aktarılan yerel deneyim ve öncelikler:

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) çerçevesindeki "Dirençli Kentler, Güvenli Yarınlar" panelinde Alanya'nın iklim değişikliği ve afet risklerine karşı sürdürdüğü uygulamaları ayrıntılı şekilde paylaştı. Panel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) standında; Prof. Dr. Doğan Dursun, JICA Türkiye Ofisi temsilcisi Shusaku Kawai ve moderatör Doç. Dr. Muammer Tün'ün katılımıyla gerçekleşti.

İmar, planlama ve risk odaklı kararlar:

Başkan Özçelik, Alanya'nın coğrafi yapısı ve yaz aylarındaki nüfus artışının planlama kararlarını farklılaştırdığını belirterek taşkın, orman yangını, deprem, aşırı sıcaklar, su kıtlığı ve kıyı risklerinin birlikte değerlendirildiğini vurguladı. Taşkın verilerinin hangi parselleri, yolları ve hizmet alanlarını etkileyeceğinin tespitinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerinin kullanıldığını aktardı. Yaklaşık 200 hektarlık imar planı revizyonunda geçirgen yüzeylerin korunması ve kuzey–güney hava akımının gözetilmesi gibi düzenlemeler ön plana alındı.

Afet koordinasyonu ve yerel müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi:

Afet yönetiminde kurumlar arası iş birliğini önceliklendirdiklerini söyleyen Özçelik, Alanya genelinde deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlık amacıyla 11 çalışma masası öngören "1. Alanya Afet Çalıştayı"nı planladıklarını belirtti. Müdahale kapasitesini artıracak bir yönetim merkezi planlandığını; sağlık, itfaiye, Kızılay, haberleşme, arama-kurtarma ve belediye birimlerini aynı yerleşkede toplayacak Afet Koordinasyon Merkezi inşaatına 2028 yılında başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Kırsal mahallelerde yangınla mücadele ve arama-kurtarma kapasitesinin artırılması için altı kırsal mahalleye motor, pompalar ve üçer tonluk yangın söndürme tankerleri teslim edildi. Ayrıca 43 kişilik yangınla mücadele ve arama kurtarma yapılanması ile kırsal mahallelerde beşer kişilik gönüllü ekiplerin oluşturulması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Eğitim, bilimsel iş birliği ve uluslararası projeler:

Alanya'nın iklim uyumunda bilimsel bilginin önemine dikkat çeken Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ortaklığında yürütülen 12 haftalık SECAP eğitimlerine 12 teknik müdürlükten 116 personelin katıldığını hatırlattı. Eğitimlerin, belediye birimlerinin iklim risklerini hizmet alanlarıyla ilişkilendirerek ortak planlama yaklaşımı geliştirmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Uluslararası iş birlikleri içinde yer alan Pathways2Resilience (P2R) Dirençli Alanya Projesi hakkında bilgi veren Özçelik, projenin Alanya Belediyesi, ALKÜ ve Atalay İklim Plan Çevre Danışmanlığı ortaklığında yürütüldüğünü ve bütçesinin 210 bin avro olduğunu belirtti. Proje kapsamında bilimsel risk analizleri hazırlanmakta ve kent için strateji, eylem ve yatırım planları geliştirilmektedir; belgelerin Haziran 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Erişilebilir uyarılar ve uzun vadeli finansman çağrısı:

Başkan Özçelik, meteorolojik uyarılar ve erken uyarı sistemlerinin engelli bireyler, kenti tanımayan ziyaretçiler ve çok dilli kullanıcılar için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Yaz aylarında artan nüfusun tahliye, geçici barınma ve sağlık planlarına dâhil edilmesi; aşırı sıcaklarda kırılgan grupların korunması ve kuraklık durumunda hane, turizm işletmeleri ile tarımın su talebinin birlikte yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

Uluslararası desteklerin teknik eğitim, bilimsel analiz ve sürdürülebilir finansman açısından kritik olduğunun altını çizen Özçelik, belediyelerin iklim risklerini azaltan yatırımları zamanında gerçekleştirebilmesi için öngörülebilir, doğrudan erişilebilen ve uzun vadeli uyum finansmanı talep etti. Bu çağrı, Alanya'nın saha deneyimini akademik uzmanlık ve kurumlar arası iş birliğiyle bütünleştirme yaklaşımının devam edeceğini gösteriyor.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI OSMAN TARIK ÖZÇELİK, COP31 KAPSAMINDA ANTALYA'DA DÜZENLENEN “DİRENÇLİ KENTLER, GÜVENLİ YARINLAR” PANELİNDE ALANYA’NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE AFET RİSKLERİNE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI ANLATTI VE İMAR PLANLARINDAN AFET KOORDİNASYONUNA, KIRSAL MAHALLELERDE YANGINLA MÜCADELEDEN ULUSLARARASI PROJELERE KADAR PEK ÇOK BAŞLIKTA BİLGİ VERDİ.