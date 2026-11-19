Hıdırlık Kulesi terasında iklim, sorumluluk ve yerel uygulamalar tartışıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında Kaleiçi'nde düzenlediği COP TOWN etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Hıdırlık Kulesi'nin terasında 'COP31'den İnsanın Geleceğine' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve tarihçi-yazar-oyuncu Pelin Batu bir araya geldi. Söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Zeynel Lüle üstlendi.

Devrim evin içinde başlayacak:

Ahmet Mümtaz Taylan, iklim kriziyle mücadelenin yalnızca uluslararası kararlarla çözülemeyeceğini belirterek, değişimin gündelik yaşam tercihlerinden başlaması gerektiğini söyledi. Taylan, tüketim alışkanlıklarının sorgulanmasının ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılmasının altını çizdi. 'Devrim bence evin içinden başlayacak. Evladımızla başlayacak, kendi tutumumuzla başlayacak. Daha az tüketeceğiz' sözleriyle bireysel tercihlerdeki değişimin önemine vurgu yaptı.

Taylan, somut adımlar olarak yerel üreticilerin desteklenmesi, ata tohumlarının korunması ve zeytin ağaçları ile doğal varlıklara sahip çıkılması gibi örnekler sundu; büyük ölçekli karar mekanizmalarından beklenen sonuçların bireysel adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bir kurtarıcı beklerseniz mahvolursunuz:

Pelin Batu, iklim krizini insanlık tarihi bağlamında ele alarak, uygarlıkların doğayla uyumunu kaybetmesinin kendi sonlarını hazırladığını aktardı. Geçmiş uygarlıklardan ve mitolojiden hareketle konuşan Batu, doğal kaynakların sınırsız olmadığı konusunda uyardı: 'Siz bindiğiniz dalı keserseniz, siz beslendiğiniz ağacın toprağını kurutursanız, siz bu nehirleri kötüye kullanırsanız, kendi sonunuzu getireceksiniz.'

Batu, sorumluluğun başkalarına bırakılmaması gerektiğini söyleyerek 'Bir kurtarıcı beklerseniz mahvolursunuz' ifadesiyle bireysel ve toplumsal sorumluluğun altını çizdi. Buna karşın büyük sermaye grupları ve siyasi karar alıcılarının yükümlülüklerinin de göz ardı edilemeyeceğini belirtti ve umudun değişimi tetikleyen bir güç olduğunu ekledi.

Muratpaşa'dan çıkan yerel model:

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yerel yönetimlerin uyguladığı çevre politikalarının örneklerini paylaştı. Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin 2015'te başlattığı Çevreci Komşu Kart uygulamasının Çevre Bakanlığı tarafından incelendiğini ve Türkiye genelinde yürütülen Sıfır Atık çalışmalarına örnek oluşturduğunu söyledi.

Uysal, atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi modelinin Muratpaşa'dan çıktığını ifade etti ve kıyıların ortak kullanıma açık tutulmasının sürdürülebilir kent anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Kıyı alanlarının ihale yoluyla özel kullanıma açılmaması, mavi bayraklı plajlar ve belediyeye ait kamu işletmeleri gibi uygulamaların sosyal belediyecilikle çevre politikalarını bütünleştirdiğini vurguladı. Ayrıca Sıfır Atık ve Genç İklim Liderleri gibi çalışmalarla çevre bilincini toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Söyleşinin vurgusu ve kapanış mesajı:

Soru-cevap kısmında katılımcılar, günlük yaşamda uygulanabilecek çözümler, atık yönetimi ve çevre politikalarının etkinleştirilmesi üzerine görüşlerini paylaştı. Etkinlik, moderatör Zeynel Lüle'nin 'Doğayı korumak aslında kendimizi kurtarmaktır' mesajıyla sona erdi. Program sonunda konuşmacılara kuş figürlü plaketler takdim edildi.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NCE DÜZENLENEN COP TOWN ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TARİHİ HIDIRLIK KULESİ’NDE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLRDİ