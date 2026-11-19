çalışma başlatıldı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde uzun süredir açılamayan bir güzergahta yol çalışmaları başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Büyük Hancıağzı Mahallesi 6030’uncu cadde üzerinde yürütülen dolgu çalışmalarıyla yaklaşık 10 yıldır kapalı olan caddeyi açmayı hedefliyor.

yapılacak işler ve teknik aşama:

Öncelikle dolgu ile yol zemini düzenlenecek; ardından stabilize yol yapımına geçilecek. Planlanan çalışma sonunda cadde toplam 30 metre genişliğinde olacak ve ulaşım altyapısına katkı sağlayacak.

mahalle bağlantısının etkileri:

Tamamlandığında yeni cadde, Küçükhan, Beyaz Yaprak ve Çamurlu mahallelerini birbirine bağlayacak. Yeni güzergahın hizmete girmesiyle mahalleler arasındaki ulaşım bağlantısı güçlenecek ve bölge sakinlerinin ulaşımları daha kolay ve konforlu hâle gelecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri, bölgedeki yol sorunlarını çözmek için planlanan çalışmaları aşama aşama gerçekleştiriyor.

ŞANLIURFA’DA 10 YILLIK YOL SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR