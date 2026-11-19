Mardin'de sis hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentte günlük yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Özellikle yüksek kesimler ile şehir merkezinde görüş mesafesi belirgin biçimde azaldı. Artuklu ilçesinde bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metre seviyelerine kadar geriledi; bu durum sürücülerin ve yayaların hareketini kısıtladı.

yollarda kontrollü sürüş ve yavaşlama:

Trafikte ilerleyen sürücüler, azalan görüş koşulları nedeniyle araç hızlarını düşürdü ve daha kontrollü ilerlemeyi tercih etti. Birçok araç farlarını yakarak ve takip mesafesini artırarak güzergâhlarına devam etti. Yoğun sisin bulunduğu bölgelerde ani fren ve ani manevraların riskleri yükseldiği gözlendi.

polis uyarıları ve alınan önlemler:

Polis ekipleri, sisin yoğun olduğu alanlarda sürücüleri uyararak trafik güvenliğinin korunmasına katkı sağladı. Yetkililer, özellikle takip mesafesinin korunması, aşırı hızdan kaçınılması ve sisli noktalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sürücülerin hızlarını yol ve görüş şartlarına göre ayarlamaları, gereksiz riskli sollamalardan kaçınmaları ve sabah ile akşam saatlerinde daha dikkatli olmaları istendi.

Kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için vatandaşlara da tedbir çağrısı yapıldı. Yetkililer, olası trafik risklerine karşı herkesin kurallara uyması ve güvenli sürüş mesafesini korumasının önem taşıdığını belirtti.

MARDİN'DE ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN SİS, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMI VE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ÖZELLİKLE MERKEZ ARTUKLU İLÇESİNDE GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER 10 METREYE KADAR DÜŞMESİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.