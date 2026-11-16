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Alanya'nın genç liberosu milli takım kampına davet edildi

2010 doğumlu Hamza İsmail Yılmazçelik, Alanya Belediyespor'dan yükselip U18 Erkek Milli Takımı'nın 14-21 Kasım Ankara kampına davet edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanya'nın genç liberosu milli takım kampına davet edildi

Alanya Belediyespor çıkışlı oyuncu milli kampında:

Alanya Belediyespor altyapısından yetişip A takım kadrosuna yükselen Hamza İsmail Yılmazçelik (2010 doğumlu), U18 Erkek Voleybol Milli Takımı hazırlık kampına davet edildi. Genç libero, 14-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen kampa katılarak milli takım çalışmalarına başladı.

Kamp detayları ve organizasyon:

U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) müsabakalarına hazırlanan milli takımın kamp kadrosu açıklandı. Kamp, 14-21 Kasım tarihlerinde Ankara'da ve TVF Spor Lisesi Yurdu'nda gerçekleştirildi; Yılmazçelik de bu kadroda yer alarak antrenmanlara dahil oldu.

Kulüp içindeki konumu ve geçmiş çağrılar:

Bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor'un A takımında da bulunan genç libero, daha önce de U17 Erkek Milli Takımı hazırlık kampına davet edilmişti. Kulübün altyapısından A takıma uzanan sürecin bir devamı olarak değerlendirilen bu çağrı, oyuncunun milli takım seviyesinde takip edildiğinin ve kariyer gelişiminde bir adım daha attığının göstergesi olarak yorumlanıyor.

ALANYA BELEDİYESPOR ALTYAPISINDAN YETİŞEREK A TAKIM KADROSUNA YÜKSELEN 2010 DOĞUMLU HAMZA İSMAİL...

ALANYA BELEDİYESPOR ALTYAPISINDAN YETİŞEREK A TAKIM KADROSUNA YÜKSELEN 2010 DOĞUMLU HAMZA İSMAİL YILMAZÇELİK, U18 ERKEK VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI HAZIRLIK KAMPINA DAVET EDİLDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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