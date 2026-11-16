Selçuk İnan: Emre Belözoğlu saha dışında abim, saha içinde 25 yıllık rakip

Kocaelispor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi değerlendirmeleri paylaştı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Körfez Brunga Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnan, takımın hazırlık sürecini, rakip analizini ve kadroda gündemde olan eksikleri değerlendirdi; hedeflerinin İstanbul temsilcisi karşısında puan ya da puanlar almak olduğunu vurguladı.

maç hazırlıkları ve strateji:

İnan, hazırlık sürecinde İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının faydalı olduğunu belirtti ve eksiklere yönelik çalışma fırsatı sağladığını söyledi. "Çalışmalarımız devam ediyor. En azından oynamayan, az süre alan oyuncularımızı hem görme hem de fiziksel olarak eksikliklerini giderme şansımız oldu." diyen İnan, büyük maçların şehir ve camia için taşıdığı öneme dikkat çekti ve "Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar alabilmek" şeklinde konuştu.

rakip analiz ve Emre Belözoğlu değerlendirmesi:

Fenerbahçe’deki teknik direktör değişikliğine de değinen İnan, Emre Belözoğlu’nun takıma bir katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. "Farklı grafikler çiziyorlar. Çok başarılı, sevdiğim, saygı duyduğum biri olan Emre hoca mutlaka bir hava katacaktır." ifadesini kullanan İnan, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini taktiksel olarak çalışacaklarını; etkili oyuncuları nasıl durduracaklarını ve top onlara geçtiğinde puan alabilmek için nasıl oynamaları gerektiğini planladıklarını aktardı.

saha içi rekabet ve saha dışı dostluk:

Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ile futbolculuk dönemlerinden bu yana süregelen ilişkisinden söz ederek, "Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır rakibiz. Çok önemli takımlarda takımlarımızı temsil ettik, kaptanlıklar yaptık." dedi. İnan, saha içindeki rekabetin futbolun doğasında olduğunu ve bunun saygı çerçevesinde yaşanmasının önemine vurgu yaptı.

sakatlar ve kadro gelişmeleri:

Teknik direktör sakatlıklarla ilgili güncellemeyi şu cümlelerle paylaştı: "Tanguy Zoukrou yavaş yavaş bizimle çalışmalara başlayacak. Bruno Petković, kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta bizimle antrenmanlara başlayacak. Haidara’nın sakatlığı biraz uzun sürecek. Show, anladığım kadarıyla birkaç hafta aramızda olmayacak." İnan, Fenerbahçe maçı özelinde Zoukrou’nun yetişme ihtimalinin olduğunu, diğer isimlerin ise hazır olmayacağını sözlerine ekledi.

taraftarlara çağrı:

Maç öncesi taraftarlara seslenen 41 yaşındaki teknik adam, son haftalarda düşen seyirci sayılarına dikkat çekti ve tribünleri doldurmaları yönünde çağrı yaptı: "Lütfen takımınıza sahip çıkın, şehrimize sahip çıkalım." İnan, oyuncuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını, taraftar desteğinin ise bu mücadelede belirleyici olacağını vurguladı.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU İLE ARASINDAKİ REKABETE İLİŞKİN, "EMRE HOCA SAHA DIŞINDA ABİM GİBİ AMA YAKLAŞIK 25 YILDIR DA RAKİBİZ" DEDİ.