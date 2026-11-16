Aliağa'dan üç yüzücü ankara finallerine katılmaya hak kazandı

agm'nin vize müsabaka başarısı:

Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) Spor Kulübü, 13-14-15 Kasım 2026 tarihlerinde İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 11-12 Yaş Final Vize Müsabakaları'nda elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

4 şehirden 31 kulübün katıldığı müsabakalarda 345 sporcu mücadele etti. Yarışlara 11 sporcusuyla katılan AGM Spor Kulübü'nün tüm sporcuları kişisel en iyi derecelerini elde ederek Aliağa'yı gururlandırdı.

finallere hak kazanan sporcular:

Müsabakaların ardından AGM Spor Kulübü sporcularından Haktan Beker (12 yaş), Alperen Öztürk (11 yaş) ve Derin Akalın (11 yaş), 26-29 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 11-12 Yaş Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

antrenörün değerlendirmesi:

AGM Spor Kulübü Antrenörü Muhammed Ali Duman, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Köklü kulüplerle yarışıyoruz. Bu seviyelerde mücadele etmek ve yer almak kolay değil. Mesai arkadaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz yoğun bir çalışma ve ulaşmayı hedeflediğimiz başarılar var. Şükürler olsun her sene finallere gitmeyi gelenek haline getirmiş durumdayız. Bu süreçte bizlere destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ve değerli ailelerini de kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

AGM SPOR KULÜBÜ’NÜN TÜM SPORCULARI KİŞİSEL EN İYİ DERECELERİNİ ELDE EDEREK ALİAĞA’YI GURURLANDIRDI.