diyabetle yaşayan çocuklara neşeli ve öğretici bir gün

etkinlikte neler yaşandı:

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Dünya Diyabet Günü programı, diyabet tanısı almış çocuklara yönelik sıcak ve renkli anlara sahne oldu. Organizasyonun odağında hem eğlence hem de bilgilendirme vardı; çocuklar gün boyunca oyun, gösteri ve atölye etkinlikleriyle keyifli vakit geçirirken aileleri de benzer deneyimler paylaşma imkânı buldu.

sahne gösterileri ve etkinlikler:

Programa Hacivat-Karagöz gösterisi, sihirbazlık performansları ve masal anlatımı gibi sahne sanatları damga vurdu. Müzik ve eğlence alanları, çocukların enerjisini atabileceği düzenlemelerle donatıldı; etkinliğin sonunda minik katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin hazırlanmasında destek veren Ankara Keçiören Belediyesi katkısıyla, çocukların ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve unutulmaz bir gün tasarlandı.

eğitim, bilinçlendirme ve dayanışma:

Programı organize eden Çocuk Endokrinoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Derya Buluş etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, Dünya Diyabet Günü'nün hastalık farkındalığını artırma ve hasta ailelerini güçlendirme açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Prof. Dr. Buluş, diyabetle mücadelenin yalnızca tıbbi tedavi olmadığını; aile eğitimi, sosyal destek ve çocukların psikososyal gelişiminin de sürecin ayrılmaz parçaları olduğunu aktardı.

Etkinlik boyunca sağlık çalışanları ile aileler arasında bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı öne çıktı; çocuklar benzer durumdaki akranlarıyla bir araya gelerek hem sosyal bağlarını güçlendirdi hem de yalnız olmadıklarını hissetti. Günün sonunda salonu saran tebessümler, programın hem anı hem de farkındalık yaratma hedeflerini gerçekleştirdiğini gösterdi.

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE DİYABET TANISI ALMIŞ ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI.