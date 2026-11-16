cop31'de mavi ve yeşil bölgeler rekoru zorluyor

katılım verileri ve rekor beklentisi:

Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen COP31'in ilk haftasında katılım yoğunluğu dikkat çekti. Mavi Bölgeye kaydolanların sayısı 7. gün itibarıyla 102.610 olurken, Yeşil Bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı 212.000e ulaştı. 2023'te Dubai'de kaydedilen bugüne kadarki en yüksek katılımcı sayısı olan 112.724'e Mavi Bölge açısından yakınsama yaşanıyor; kalan günlerle birlikte her iki bölgede de rekor beklentisi bulunuyor.

barış yolu ve mavi bölgedeki işleyiş:

Mavi Bölge, devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar ve uluslararası kuruluşların bulunduğu, küresel iklim müzakerelerinin yürütüldüğü alan olarak tasarlandı. Mavi Bölge içindeki farklı mekanları bağlayan Barış Yolu, gölet boyunca uzanan güzergahıyla ulaşım, dinlenme, buluşma ve yeme-içme ihtiyaçlarını aynı hatta topluyor. Bu güzergah üzerindeki kiosklar ve ikram noktaları, yoğun programlar arasında katılımcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyor; yolun sonundaki Kubbe Restoran ise farklı ülkelerden gelen katılımcıları tek bir çatı altında buluşturuyor.

yeşil bölge: programlama, hub'lar ve ortaklıklar:

Yeşil Bölge, kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren kapsayıcı bir ekosistem olarak kurgulandı. Mavi Bölge'de yürütülen müzakerelerin aynı gün eylem boyutuyla ve geniş kitlelere aktarılması amacıyla bir "aynala­ma" yaklaşımı uygulandı; kurumlar Mavi Bölge gündemini Yeşil Bölge'de Türkiye'nin uyguladığı örnek projelerle anlatıyor. Alanda özel sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumlarının yer aldığı "ortaklıklar" kategorisine geniş yer verildi; bu sayede Yeşil Bölge bir fuarın ötesinde iklim eyleminin konuşulduğu bir buluşma noktasına dönüştü.

tematik hub'lar, sahneler ve canlı yayın:

Genel programda 1.500'ün üzerinde panel yer alıyor. Bunların 400'ü aşkını Bilim ve Teknoloji, İklim Finansmanı, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Yeşil Sanayileşme ve Sıfır Atık başlıklı 6 tematik hub'da gerçekleşiyor. Hub'lardaki 9 sahne'de paneller her gün saat 10.00'da başlayıp 17.30'a kadar sürüyor. Ayrıca TOBB İş Dünyası Pavilyonu, Antalya Valiliği Pavilyonu ve YÖK'ün üniversite pavilyonu gibi kurum pavilyonlarında da çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Tematik hub'lardaki oturumların büyük bölümü COP31'in YouTube kanalından canlı yayımlanıyor.

etki atlası ve günlük analizler:

Her hub sahnesinde görev yapan raportörlerin notları ve yayın kayıtları üzerinden günlük analizler hazırlanıyor. Enerji Günü örneğinde olduğu gibi, panellerde enerji geçişi ve dirençli şehirler gibi başlıkların hangi perspektiflerle ele alındığı ısıl haritalar, infografikler ve editoryal raporlarla derleniyor. Üretilen tüm veriler ve değerlendirmeler COP31 Etki Atlası adı altında toplanıyor; bu çıktılar, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin politika yapım süreçlerine ve kurumların iklim stratejilerine girdi sağlaması hedefiyle kurgulanıyor.

kültür, sanat ve COP Art Talks:

COP31'in kültür ve sanat programı COP Art kapsamında kurulan COP Art Talks sahnesi, iklim ile kültür-sanat ilişkisinin tartışıldığı bir platform sunuyor. İlk hafta uluslararası ve Türk sanatçılar, ekoloji ve iklim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile müze temsilcileri bu sahnede yer aldı. Kültür ve sanatın yaygınlaştırıcı etkisiyle iklim eylemi başlıklarının daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Yeşil Bölge'de düzenlenen tüm paneller ve etkinlikler COP31'in resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

COP31 ZİRVESİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ANTALYA’DAKİ MAVİ BÖLGE’YE İLK HAFTA KAYIT OLANLARIN SAYISI 102 BİN 610’A YÜKSELDİ, YEŞİL BÖLGE’Yİ 212 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ.